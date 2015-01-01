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गुरु घासीदास जयंती आज:समाज के लोगों ने निकाली शोभायात्रा, कहा- मनखे-मनखे एक समान

धमतरी3 घंटे पहले
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  • मंत्री गुरु रूद कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे धमतरी, सतनामी समाज के लोगों ने आतिशबाजी कर स्वागत किया

गुरु घासीदास जयंती शुक्रवार काे है। इससे पहले गुरुवार काे शहर में शाेभायात्रा निकाली गई। गुरु घासीदास बाबा का संदेश मनखे मनखे एक सामान आम लाेगाें तक पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक अधारी नवागांव, हटकेशर आमापारा, मकेश्वर वार्ड के लोगों ने शाम 4 बजे शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा में गुरु घासीदास बाबा के रथ को आकर्षक स्वरूप में सजाया गया था। डीजे की धुन पर महिलाएं व समाज के युवा नाचते हुए मकई चौक तक गए। यहां से शाेभायात्रा लेकर आए लाेग मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। शाम 5 बजे मंत्री गुरु रूद्र कुमार धमतरी आए।

एेसा काम करें जिससे दूसरों को तकलीफ न हो: मंत्री
कार्यक्रम में मंत्री गुरु रूद्र कुमार ने कहा कि हमेशा ऐसा काम करें, जिससे दूसरों को तकलीफ न हो। बाबा का जन्म ऐसे समय हुआ जब समाज में छुआछूत, ऊंच-नीच, झूठ-कपट का बोलबाला था। बाबा ने ऐसे समय में समाज में एकता, भाईचारे तथा समरसता का संदेश दिया। उनके संदेशों और उनकी जीवन प्रसंग का प्रसार पंथी गीत व नृत्यों के जरिए भी व्यापक रूप से हुआ। उन्होंने समाज के लोगों को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष रमेश लहरे, डाॅ. सुरेन्द्र कुर्रे, भूषण जांगड़े, दीपचंद भारती, नोहर टंडन, कन्हैयालाल डहरिया, डीसी बंजारे, जेएल पाटले, दिनेश कुर्रे, आरपी संभाकर, शंकरलाल गहरवार, कपिल देशलहरा, मोहित बांधे, जितेन्द्र डहरिया, सुशील गंगेले, घनश्याम ढीढी आदि उपस्थित थे।

जोधापुर में होगी सामूहिक पूजा: समाज के अध्यक्ष रमेश लहरे ने बताया कि जोधापुर वार्ड में कल सामूहिक पूजन के बाद दोपहर 1 बजे झंडा रोहण किया जाएगा। जुलूस के रूप में निकलकर सिविल लाइन जैतखाम जाएंगे। यहां भी झंडा रोहण होगा। शाम 6 बजे जोधापुर वार्ड में शोभायात्रा निकलेगी। रात 9 बजे सतनामी भजन गायिकी सामने शास्त्री का भजन होगा।

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