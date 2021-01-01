पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मिला इनाम:24 घंटे में पकड़े गए शराब दुकान के लुटेरे, पूर्व कर्मी ही निकला गिरोह का सरगना, चार साथी भी गिरफ्तार

धमतरी/ मगरलोड2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 15 दिन पहले शराब दुकान में लूट की बनाई थी योजना, तालाब से बरामद की गई रुपए से भरी तिजोरी

मगरलाेड की देसी शराब दुकान से लूट करने वाले 24 घंटे के अंदर पकड़े गए हैं। पुलिस अफसराें ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही माेबाइल टाॅवर से सक्रिय नंबर निकलवाए। पूर्व कर्मचारी का नंबर ज्यादा ही सक्रिय नजर आया। वह खूब बातें कर रहा था। हिरासत में लेकर 4 घंटे तक सख्ती से पूछताछ की गई ताे लूट की सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने 5 आराेपियाें काे गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। नाेटाें से भरी तिजाेरी तालाब से बरामद की गई है। हालांकि नोट भीग गए हैं। पुलिस के मुताबिक मगरलोड देसी शराब दुकान से 5.81 लाख रुपए नोटों से भरी तिजोरी लूटने की वारदात का मास्टर माइंड शराब दुकान का पूर्व कर्मचारी गजानंद वर्मा है। उसने करीब 15 दिन पहले लूट की याेजना बनाई थी। अपने दोस्तों काे साथ में लिया इसके बाद लूट की वारदात की। आरोपियों ने लूट के बाद नोटों से भरी तिजोरी शराब दुकान के ठीक पीछे शीतला तालाब में छुपाई थी। 24 घंटे के अंदर आराेपियाें काे ढूंढने वाली टीम को आईजी ने 25 हजार व एसपी ने 10 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की है।

5 किमी क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल नंबरों को खंगाला गया
एसपी बीपी राजभानू ने डीएसपी, 3 टीआई, साइबर सेल प्रभारी को जांच के लिए अलग-अलग जिम्मेदारी दी। अफसरों को पहले से ही संदेह था कि वारदात में शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारी या जानकार शामिल हैं। यह पूर्व कर्मचारी भी हाे सकते हैं। 2 साल पुराने कर्मचारियों की सूची निकाली गई। माेबाइल की लाेकेशन खंगाली गई। वारदात की रात करीब एक से डेढ़ बजे के बीच की गई थी। इस दौरान 5 किमी के क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल नंबर साइबर सेल से निकाले गए। इनकी लाेकेशन व बात करने वालाें की जानकारी जुटाई। मोबाइल कंपनियों से मदद ली। पता चला कि शराब दुकान में काम करने वाले गजानंद वर्मा चारभाठा निवासी का माेबाइल रात के समय जरूरत से ज्यादा सक्रिय नजर अाया। पुलिस उसके घर गई। हिरासत में लिया। करीब 4 घंटे तक सख्ती से पूछताछ की गई ताे टूट गया। अपने चार साथियों के साथ लूट करने की बात स्वीकार की। चारों युवकों को भी पुलिस ने एक-एक कर हिरासत में लिया। सभी ने लूट की वारदात करना स्वीकार किया। जांच टीम में डीएसपी सारिका वैद्य, टीअाई विनाेद कतलम, टीअाई प्रणाली वैद्य, टीअाई उमेंद्र टंडन, साइबर सेल प्रभारी नरेश बंजारे व अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे।

इन आरोपियों को किया गिरफ्तार

  • गजानंद (25) पिता पुररुराम वर्मा चारभाठा
  • करण (25) पिता हेमलाल वर्मा चारभाठा
  • ललित (19) पिता श्यामलाल महानंद चारभाठा
  • याजेंद्र (29) पिता स्व. खिलावन साहू बोड़रा मगरलोड

ऐसे दिए लूट की वारदात को अंजाम
मुख्य आरोपी गजानंद वर्मा ने अपने 4 दोस्तों के साथ 15 दिन पहले लूट की याेजना बनाई थी। 1 फरवरी की रात करीब 1 बजे सभी शराब दुकान के पास आए। पहचान छुपाने के लिए बिजली कनेक्शन का तार काटा। दुकान में मौजूद गार्ड के रूम का शटर बाहर से बंद किया। दोनों गार्ड को अंदर ही बंद कर दिया। बगल के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे। तिजोरी का ताला तोड़ने का प्रयास किया। नहीं टूटा तो नोटों से भरी तिजोरी पांचों उठाकर दुकान के पीछे ले गए। दोबारा ताला तोड़ने में सफलता नहीं मिली तो तिजोरी तालाब में छुपा दी। सभी अपने-अपने घर लौट गए।

चुनौती: रांवा शराब दुकान के लुटेरे 5 माह से फरार
रांवा की शराब दुकान में 14.89 लाख की लूट की वारदात 14 सितंबर को हुई थी। लूट रात करीब 1.55 बजे हुई है। इस वारदात में लुटेरों ने गार्ड की गर्दन पर तलवार रखकर लूट को अंजाम दिया था। सभी लुटेरों का उम्र 25 से 30 साल के बीच है। पूरी याेजना के साथ वारदात काे अंजाम देते नजर आ रहे हैं। यहां दीवार में लगी तिजाेरी उखाड़ी। साथ ले गए। वारदात को 5 माह हो गए, लेकिन आरोपी फरार है। इस वारदात का खुलासा करना पुलिस अफसरों के सामने बड़ी चुनौती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser