पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फैसला:नक्शा बनवाते समय जमीन छोड़े बिना नहीं मिलेगा भवन पूर्णता प्रमाण पत्र

धमतरी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नक्शा बनवाते समय यदि जमीन नहीं छोड़ी। सड़क पर अतिक्रमण किया। जांच में शिकायत सही पाई गई तो आप परेशानी में पड़ सकते है। निगम आपको भवन निर्माण का पूर्णता प्रमाण नहीं देगा। भवन बनवाते समय शहर की सड़कों पर अतिक्रमण न हो। शहर सुंदर दिखे। इसके लिए बुधवार को नगर पािलक निगम धमतरी सभाकक्ष में भवन अनुमति के संबंध में बैठक हुई। इसमें भवन निर्माण अधिकारी, जनप्रतिनिधि व नगर पालिक क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त वास्तुविद संरचना इंजीनियर शामिल हुए। बैठक में मौजूद भवन अनुज्ञा शाखा के सभापति रूपेश राजपूत ने बताया कि नगर पालिक निगम अब जल्द ही बीसीसी (भवन पूर्णता प्रमाण पत्र) नियम लागू करेगा। नियम लागू हो जाने के बाद जो लोग नक्शा बनवाते समय जमीन नहीं छोड़ते हैं। अतिक्रमण करते हैं। इस तरह की सभी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी।

अधिकारी-कर्मचारियों का बनेगा वाट्सअप ग्रुप
नगर निगम की भवन निर्माण अब एक वाट्सग्रुप बनाएगा। उसी में संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी जुड़े रहेंगे। िजससे हर एक अधिकारी-कर्मचारी को आसानी से सूचना मिल जाए। बारी-बारी से बुलाना न पड़ेगा। प्रभारी भवन निर्माण अधिकारी रवि सिन्हा ने बताया कि ने बताया कि वाट्सग्रुप बनाने से सरकार की जो गाइडलाइन आती है वह अधिकारी-कर्मचारी को अासानी से मिल जाएगी। िफलहाल सरकार को कोई आदेश आता है तो सभी को बारी-बारी से बुलाकर जानकारी देनी पड़ती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser