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परेशानी:सूखा राशन बांटकर 12 लाख के कर्जदार हाे गए महिला समूह, नहीं मिल रही राशि

धमतरी15 घंटे पहले
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  • स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्टर से राशि दिलाने की मांग की

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कोरोना संक्रमण के दौरान घर-घर जाकर सूखा राशन बांटा। गर्भवती, शिशुवती व कुपोषित बच्चों के घर पहुंचकर महिलाओं ने राशन बांटा। महिलाओं को मई से सितंबर महीने की राशि नहीं मिली। गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन देकर राशि दिलाने की मांग की। देवकी साहू, नेमा बाई, ईश्वरी बाई, सगनी बाई, चित्ररेखा, घसनीन, गंगाबाई, सरोजनी, पेमीन, सरोज साहू, अंजली साहू आदि ने कहा कि कुरूद ब्लाक में 31 स्व सहायता समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी में दर्ज महिलाओं व बच्चों को राशन दे रही। प्रतिमाह एक समूह पर 8 हजार रुपए तक खर्च आता है। 5 महीने से राशि का भुगतान नहीं किया गया। 31 स्व सहायता समूह की महिलाओं को लगभग 12 लाख रुपए दिए जाने हैं। दुकानदार से सामान खरीदी की है। अब दुकानदार बार-बार रुपयाें की मांग कर रहे। रुपए नहीं होने के कारण अक्टूबर में राशन नहीं बांटे। जिला प्रशासन से जल्द भुगतान की मांग की गई, मांग पूरी नहीं की गई तो अब धरना प्रदर्शन करेंगी।

अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे
महिलाओं ने कहा कि अधिकारियों को हर महीने राशि की मांग की गई। अधिकारी हफ्ता, 15 दिन में खाते में डालने की बात कहते हैं। अब तक खाते में राशि नहीं अाई। दुकानदाराें ने अब सामान देना भी बंद कर दिया है। घर से रुपए लगाकर सामान बांटे। अब आर्थिक समस्या हो रही। दीपावली त्यौहार के पूर्व राशि का भुगतान नहीं होने पर कलेक्टोरेट में प्रदर्शन करेंगी।

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