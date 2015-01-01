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वारदात:रईस बता नाबालिग से मोबाइल पर दोस्ती, फिर अपहरण

फिंगेश्वर3 घंटे पहले
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  • दुष्कर्म का अरोपी मप्र से गिरफ्तार, गांव आया तो नकाब में था, पीड़िता ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था

नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मप्र के खिरकिया से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नाबालिग को एक दिन अनजान नंबर से फोन आया, दोस्ती बढ़ी जो बाद में प्रगाढ़ हो गई। इसी बीच आरोपी एक दिन बाइक से आ धमका, इससे पहले कि नाबालिग नकाब में छिपा उसका चेहरा देख पाती, वह उसे बातों में उलझाकर बिना चेहरा दिखाए ले उड़ा। आरोपी ने अपने आपको एक रईसजादे के रूप में पेश किया था, जिसके झांसे में आते नाबालिग को देर न लगी। मोबाइल लोकेशन बदल-बदलकर आरोपी इस दौरान पुलिस को कई दिनों तक चकमा भी देता रहा। 29 नवंबर को पीड़िता के परिजनों ने लिखित शिकायत फिंगेशवर थाने में दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लड़की को 26नवंबर को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर फिंगेश्वर थाना प्रभारी भूषण चंद्राकर के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई गई। टीम ने लगातार पतासाजी कर मध्यप्रदेश के हरदा जिले के खिरकिया से आरोपी पदमसिंह राजपूत पिता रामसिंह राजपूत (26) वर्ष को 16 दिसंबर को गिरफ्तार कर नाबालिग को उसके कब्जे से बरामद कर लिया। नाबालिग को परिजनों को सौंप दिया गया है।

पीड़िता को दिया था कार-बंगला देने का लालच
मामले में हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। दरअसल एक दिन पीड़िता के मोबाइल फोन पर अनजान व्यक्ति का मिस कॉल आया। पीड़िता ने उस नंबर पर कॉल बैक किया । उसके बाद आरोपी कई दिनों तक मोबाइल पर पीड़िता से बात करता रहा और उससे गहरी दोस्ती कर ली। आरोपी स्वयं को बहुत रईस, कार बंगले वाला बताता था। उसने पीड़िता को पैसे, कार, बंगला देने और बड़ी-बड़ी जगह घुमाने का लालच दिया। फिर एक दिन 26 नवंबर को आरोपी बाइक एमपी 04 एमएम 4707 से पीड़िता के गांव आया। आरोपी ने अपना चेहरा गमछे से ढंक रखा था। पीड़िता उसका चेहरा देख पाती इससे पहले ही वह बहलाकर ले भागा।

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