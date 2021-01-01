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क्राइम:दोस्ती के बाद शादी का दबाव बनाने युवक ने लड़की की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, गिरफ्तार

गरियाबंद7 घंटे पहले
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फिंगेश्वर क्षेत्र की एक युवती की आपत्तिजनक फोटो ओडिशा के उसके दोस्त द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। पीड़िता ने 30 जनवरी को फिंगेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने ओडिशा के एक युवक से दोस्ती होने की बात स्वीकार करते हुए युवक द्वारा उनकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात कही थी।

पीड़िता ने बताया कि दोस्ती के दौरान युवक ने उसकी आपत्तिजनक फोटो अपने मोबाइल में खींच ली और उसके बाद वह शादी के लिए दबाव बनाने लगा। उसने मना किया तो युवक ने उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। आरोपी 21 वर्षीय तुलेश साहू नुआपाड़ा जिले के कोमना थाना क्षेत्र के बेलरदोना निवासी को उसके गांव से गिरफ्तार किया।

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