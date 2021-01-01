पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कृषि कानून वापस लेने समेत अन्य मुद्दे भी उठाए:वनोपज की दर बढ़ाने के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन

गरियाबंद7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
गरियाबंद. मांगों को लेकर प्रदर्शन करते गोरेगांव के ग्रामीण। - Dainik Bhaskar
गरियाबंद. मांगों को लेकर प्रदर्शन करते गोरेगांव के ग्रामीण।

किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में ग्राम पंचायत गोरेगांव के ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत भवन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत गोरेगांव में विद्युतीकरण, वनोपज की दर बढ़ाने, तेंदूपत्ता प्रति सैकड़ा 500 रुपए, बुटा कटाई दर 400 रुपए, समर्थन मूल्य में धान खरीदी का 2500 रुपए एकमुश्त देने, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की।

इसके अलावा जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार तथा जंगल में तेंदूपत्ता और वनोपज संग्रहण के दौरान जंगली जानवर के हमले से मृत्यु पर 6.50 लाख, गंभीर घायल होने पर 4.50 लाख तथा सामान्य घायल होने पर 60 हजार देने की मांग रखी।

इस अवसर पर परशुराम नेताम, हिन्दू राम, रविशंकर बघेल, कमलेश नेताम, इतवारी नेताम, दिलीप नेताम, चैनसिंह, पुरूषोत्तम, जगत राम नेताम, बैसाखू राम मण्डावी, शंकर लाल नेताम, विमलु राम, नारायण मण्डावी, प्रेमलाल नेताम, उमेश मरकाम, साधु राम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser