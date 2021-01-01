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कोविड-19:जिले में अब तक 1796 को कोरोना का टीका लगा

गरियाबंद7 घंटे पहले
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जिले में अब तक कुल 1796 हितग्राहियों को कोविशील्ड की वैक्सीन से टीकाकृत किया जा चुका है, शेष 4650 हितग्राहियों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

जिले में संचालित सत्रों जिला चिकित्सालय गरियाबंद मे 507, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फिंगेश्वर में 469, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजिम में 224, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैनपुर में 284, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरा में 197 व देवभोग केंद्र में 115 लोगों को टीका लगाया जा चुका।

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