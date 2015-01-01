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पीडीएस हेराफेरी मामला:ग्रामीणों ने समिति प्रबंधक को बर्खास्त कर संचालक मंडल को भंग करने की मांग उठाई

गरियाबंदएक दिन पहले
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  • ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, सेल्समैन को भी हटाने कहा

छुरा ब्लाॅक में हुए पीडीएस चावल हेराफेरी मामले को लेकर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रानीपरतेवा केे किसानों ने पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने समिति प्रबंधक को बर्खास्त कर संचालक मंडल को भंग करने व जांच अधिकारी को बदलकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। एसपी को सौंपे हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन में किसानों ने प्रबंधक को बर्खास्त करने, संचालक मंडल को भंग करने को लेकर तर्क दिया है कि समिति प्रबंधक एवं संचालक मंडल द्वारा बिना आवेदन आमंत्रित किए संचालक मंडल के सदस्य पवन कुमार साहू के सगे भतीजे देवकुमार साहू को नियम विरूध्द अकलवारा सेल्समैन नियुक्ति किया गया था। देवकुमार द्वारा ही राशन वितरण में हेराफेरी कर राशन व्यापारी को बेचना और पकड़ा जाना तथा हेराफेरी पर पर्दा डालने के लिए दूसरा फर्जी रजिस्टर तैयार कर हितग्राहियों का जाली हस्ताक्षर करना और उस पंजी में प्रबंधक का सीलयुक्त हस्ताक्षर होना, इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि समिति प्रबंधक, संचालक मंडल और सेल्समैन सभी ने मिलकर षड़यंत्र पूर्वक गरीबों के हक के राशन में हेराफेरी किया है। मामला उजागर होने के बाद से देवकुमार साहू फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

अधिकारी अध्यक्ष का भांजा, जांच प्रभावित होने की आशंका
दूसरी ओर पीडीएस हेराफेरी मामले में पुलिस विभाग ने जिस अनुविभागीय अधिकारी पुलिस संजय ध्रुव को जांच अधिकारी बनाया है वह हेराफेरी की जड़ रानीपरतेवा समिति के संचालक मंडल अध्यक्ष पन्नालाल ध्रुव का सगा भांजा है। इससे पूरे मामले की जांच प्रभावित होने की आशंका है। मामले में दोषी को बचाए जाने की पूरी साजिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए जांच अधिकारी बदलने की मांग भी की गई है। इस अवसर पर जनपद सदस्य प्रहलाद यादव, मोहन लाल ठाकुर, देवदास साहू, अजय शुक्ला, गिरधर ध्रुव, देवनाथ, भागवत निषाद आदि शामिल थे।

किसान बोले- मामले को दबाने की कोशिश हाे रही
किसानों ने बताया कि जिन शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान में राशन की हेराफेरी हुई है वह आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक पुरानिक निषाद एवं संचालक मंडल के अध्यक्ष पन्ना लाल ध्रुव के अधीनस्थ ही संचालित था। ऐसे में हेराफेरी की जिम्मेदारी समिति प्रबंधक एवं संचालक मंडल के अध्यक्ष की भी बनती है। समिति प्रबंधक और संचालक मंडल के अध्यक्ष द्वारा बैठक आयोजित कर किसानों को असामाजिक तत्व का समूह बताकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।
चालान पेश हो चुका: एसपी
इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि मामले में चालान पेश हो चुका है। जांच अधिकारी पहले ही बदले जा चुके हैं, मामले में जांच अधिकारी डीएसपी टीएस कंवर हैं।

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