पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जांच से डर:सहकारी के बाद 3 और बैंकों में कोरोना की जांच शुरू, निगेटिव मिले तभी अंदर जा पाएंगे

जगदलपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना की जांच का दायरा बढ़ा इधर बैंक पहुंच रहे लोगों ने जताई नाराजगी

धान के बोनस के साथ पेंशन और अन्य योजनाओं के पैसे को निकालने के लिए लोगों अब बैंकों के अंदर जाने से पहले कोरोना की जांच करानी पड़ेगी, इसकी शुरुआत बुधवार से जिले में शुरू कर दी गई थी। प्रशासन ने गुरुवार को शहर के एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक की तीन शाखाओं के साथ ही ग्रामीण बैंक में कोरोना की जांच शुरू कर दी है। जिसको लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। ग्रामीण बैंक और एचडीएफसी बैंक में मौजूद कई लोगों ने कहा कि अब कोरोना की जांच के नाम उन्हें परेशान किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले कराई गई जांच में निगेटिव आने पर उनकी फिर से जांच कराई जा रही है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए निगम ने कुछ दिनों पहले डोर टू डोर अभियान चलाया था। जिसमें स्वास्थ्य विभाग और निगम के कर्मचारियों ने साथ में मिलकर जांच की थी। बुधवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में धान का बोनस निकालने के लिए पहुंचे किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि कोरोना का पता लगाने के लिए केवल उन्हें ही परेशान किया जा रहा है। शहर के करोड़पतियों को छूट को दी जा रही है। जिसको देखते हुए प्रशासन ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है। प्रशासन अब लगभग हर सरकारी बैंक में जाने वाले लोगों की कोरोना जांच करवा रहा है।

24895 किसानों में से केवल 11564 के पास एटीएम है
धान के बोनस का पैसा बस्तर जिले के 24 हजार 895 किसानो के खाते में जमा किया गया है। इसमें से करीब 11564 किसानों के पास एटीएम है। बाकी के बचे 13 हजार 331 किसानों को इस पैसे को निकालने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अलावा जिले के 9 ब्रांच में जाना पड़ेगा। बैंक में कोरोना की जांच होने से आने वाले दिनों में ब्रांच में किसानों की संख्या के बढ़ने की बात कही जा रही है।

7 दिन के अभियान में शहरी क्षेत्र में मिले थे कोरोना के 584 मरीज
कोरोना का पता लगाने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक डोर टू डोर अभियान चलाया था। 8 दिनों तक चलाए जाने वाले इस अभियान में 1.84 लाख घरों में कोरोना की जांच की थी। जिसमें 2700 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसमें से शहरी क्षेत्र में ही मरीजों की संख्या 903 थी । इसमें भी हाई रिस्क वाले मरीज 250 से ज्यादा थे।

प्रशासन से जारी निर्देश के बाद बाद हो रही जांच
कोरोना जांच प्रभारी वनीष दुबे ने बताया कि जिला प्रशासन से जारी निर्देश के बाद ही अब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के साथ ही अन्य बैंक जिसमें छग ग्रामीण, एचडीएफसी और स्टेट बैंक की तीन शाखाओं में जाने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें