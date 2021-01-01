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प्रतियोगिता:राजस्थान में चल रहे अंडर 19 क्रिकेट में बस्तर ने गुजरात को 8 विकेट से हराया

जगदलपुर4 घंटे पहले
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राजस्थान में चल रहे ऑल इंडिया ड्यूज बॉल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने बस्तर जिले की टीम छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने पहुंची है। इस दौरान बुधवार को बस्तर की टीम का सीधा मुकाबला गुजरात की टीम से हुआ। राजस्थान के हुकुमचंद ग्राऊंड में हुएमैच में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 ओवर में 92 रन बनाए। जबकि जवाबी पारी में बस्तर ने मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया। मैच में बस्तर के धवल मिश्रा को 7 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ दि मैच का खिताब दिया गया। गुजरात के सलामी बल्लेबाज धवल चावला और हरिओम बल्लेबाजी की शुरूआत करने उतरे। जबकि बस्तर के सान्निध्य ठाकुर ने गेंदबाजी की शुरूआत की। मैच के पहले ओवर में 5 रन टीम को दिए। दूसरे मैच में धवल मिश्रा ने हरिओम को शून्य पर आऊट कर दिया। बाद में शेखवा हर्षद और धवल चावड़ा ने 30 रनों की साझेदारी से टीम का स्कोर 35 रनों तक पहुंचाया। बाद में एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और गुजरात 92 रनों में ही सिमट गई। इस दौरान बस्तर के सहजप्रीत ने 2 मेडन ओवर दिए, जबकि 5 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट और संयम जैन ने 4 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट चटकाए। जवाबी पारी खेलते हुए बस्तर के संयम जैन और आशुतोष चौधरी मैदान में उतरे। उन्होंने 7 ओवर में 50 रनों की साझेदारी दी। दूसरे छोर पर आशुतोष ने तूफानी पारी खेलते हुए 5 चौकों की मदद से 26 गेंदों में 34 रनों का व्यक्तिगत स्कोर बनाया और आऊट हो गए। इसके बाद संयम भी 22 गेंदों में 10 रन बनाकर पविलियन लौट गए। बाद में बस्तर के आदित्य गुहा ने 43 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 16 रन बना नाबाद रहकर टीम को जीत दिलाई।

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