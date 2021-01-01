पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जल्द होगी गिरफ्तारी:आरोपी जवान के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, सीआरपीएफ आईजी ने कहा- घटना दु:खद

जगदलपुर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर सीमा से सटे केशलूर इलाके के सेड़वा सीआरपीएफ कैंप में हुई गोलीबारी के मामले में दरभा पुलिस ने आरोपी जवान गिरिश नायक के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

इस मामले में आरोपी जवान की गिरफ्तारी उसके इलाज पूरा होने के बाद की जाएगी। मामले में दरभा पुलिस पिछले दो दिनों से लगातार जांच कर रही है। पहले दिन की जांच के बाद शनिवार को भी पुलिस की जांच जारी रही और दरभा पुलिस की एक टीम सेड़वा कैंप में दिनभर रही।

पुलिस सूत्रों के अनुसार कैंप में पुलिस ने मौके पर मौजूद अन्य जवानों से बातचीत की है और उनके बयान भी दर्ज किए हैं। अभी तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि जवान मानसिक रूप से परेशान था और उसकी बीमारी को देखते हुए उसकी ड्यूटी ऑपरेशन से हटाकर मेस में लगा दी गई थी। मेस में ड्यूटी लगाने का उद्देश्य भी यही था कि जवान पर दूसरे साथियों की नजर रहे हालांकि पिछले 48 घंटों में पुलिस भी सही-सही कारण पता नहीं लगा पाई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser