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विश्व कैंसर दिवस आज:महारानी में कीमोथैरेपी फिर शुरू, गरीबों के लिए बड़ी सुविधा

जगदलपुर4 घंटे पहले
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  • महारानी अस्पताल में पखवाड़े भर से बंद सेवा कलेक्टर के तीन लाख रुपए देने के बाद फिर से बहाल हुई

बीते लंबे समय से कैंसर के मरीजों की परेशानी को देखते हुए महारानी अस्पताल में कीमोथैरेपी डे-केयर यूनिट शुरू करने के बाद गरीब आदिवासी मरीजों को इसका फायदा मिलने लगा है। बाहर के निजी अस्पतालों में जिस कीमोथैरेपी के लिए मरीजों को 30 से 40 हजार रूपए का खर्च करना पड़ता था, वही अब यहां मुफ्त मिल रही है। इधर बीच में कीमोथैरेपी बंद हो गई थी, जिसके बाद इस पर कलेक्टर ने 3 लाख रूपए दिए और अब दोबारा बंद पड़ी कीमोथैरेपी सेवा फिर से शुरू हो गई है। बताया जाता है कि बीते करीब 15 दिनों से ज्यादा समय तक मरीजों को कीमोथैरेपी की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, इस पर भास्कर ने प्रमुखता से खबर भी छापी। कीमोथैरेपी डे-केयर व्यवस्था के लिए नियमित रूप से फंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते मरीजों को भी कई बार भटकना पड़ जाता है।

महारानी अस्पताल में कैंसर के 40 मरीज पंजीकृत, 15 नियमित ले रहे कीमोथैरेपी
महारानी अस्पताल के कीमोथैरेपी डे-केयर यूनिट में वर्तमान में करीब 40 मरीज दर्ज हैं। नियमित रूप से करीब 15 मरीज महारानी अस्पताल से मुफ्त कीमोथैरेपी ले रहे हैं। वर्तमान में कीमोथैरेपी यूनिट में नए मरीजों की स्क्रीनिंग के साथ ही आगे की जांच के लिए उन्हें सलाह दी जा रही है। वहीं स्क्रीनिंग के लिए नियमित रूप से शिविर भी लग रहे हैं, जिसमें देश के वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. दिनेश पेंडारकर खुद मरीजों को देखते हैं। इसके अलावा कैंसर के मरीजों को नियमित रूप से कीमोथैरेपी मिल सके, इसके लिए स्थानीय स्तर पर डॉ. ऋषभ साव तैनात हैं।

जरूरी जांच के लिए संसाधनों की मांग करेंगे
कीमोथैरेपी डे-केयर यूनिट के प्रभारी डॉ. ऋषभ साव बताते हैं कि वर्तमान में यहां सिर्फ स्क्रीनिंग के साथ ही कीमोथैरेपी ही दी जा रही है। वहीं स्क्रीनिंग के बाद आगे की जांच के लिए जरूरी संसाधन जुटाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कलेक्टर से मांग भी की जाएगी। फिलहाल सिर्फ इतनी ही व्यवस्था की जाने की मांग की गई है, जिससे कीमोथैरेपी को बीच में रोकना न पड़े।

कैंसर जांच और परामर्श शिविर आज
इधर विश्व कैंसर दिवस पर कीमोथैरेपी डे-केयर यूनिट और सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में महारानी अस्पताल के डे-केयर यूनिट में मुफ्त कैंसर जांच और परामर्श शिविर का आयोजन गुरुवार को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इस दौरान यहां कीमोथैरेपी प्रभारी डॉ. साव मौजूद रहकर कैंसर मरीजों की जांच और जरूरी सलाह देंगे। बताया जाता है कि सुषमा विंग्स लगातार कैंसर पर काम कर रही है। वहीं आयोजित होने वाले शिविर में सोसाइटी के सदस्य संभावित मरीजों को लेकर आएंगे ।

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