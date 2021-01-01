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मौसम:गिर रहा न्यूनतम पारा, बुधवार को सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा

जगदलपुर4 घंटे पहले
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लगातार गिर रहा न्यूनतम तापमान बुधवार को सामान्य से 5 डिग्री नीचे चला गया। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार गिर रहे न्यूनतम तापमान के चलते ठंड भी फिर से बढ़ने लगी है। इधर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 29.7 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंड के बढ़ने से फिर से घना कोहरा छाने लगा है। हवा में नमी का प्रतिशत भी लगातार कम होता चला जा रहा है। सुबह साढ़े 8 बजे जहां 59 प्रतिशत आर्द्रता दर्ज की गई, वहीं शाम साढ़े 5 बजे हवा में नमी का प्रतिशत घटकर 19 पर पहुंच गया। दूसरी तरफ बुधवार की शाम 5.57 बजे सूर्यास्त हो गया, वहीं गुरूवार को सुबह 6.34 बजे सूर्योदय होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है।

अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर बना चक्रवात है कारण
मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं अफगानिस्तान और इससे लगे पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा ऊपरी हवा में 5.8 किमी की ऊंचाई पर बना हुए है। इसके प्रभाव से पश्चिम राजस्थान और आस-पास के इलाके में डेढ़ किमी की ऊंचाई पर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके कारण हवा की दिशा बदलने से न्यूनतम तापमान के अगले दो दिनों में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

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