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कार्रवाई:तस्करों को गांजा देने वाला हैंडलर ओडिशा से गिरफ्तार

जगदलपुर7 घंटे पहले
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  • मध्यप्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड के तस्करों को बेचता था गांजा, बस्तर पुलिस ओडिशा तक गई

जिले की बस्तर थाना पुलिस को गांजे के अवैध कारोबार के सिंडिकेट को तोड़ने में बड़ी सफलता मिली है। इतने सालों में बस्तर पुलिस ने पहली बार गांजा तस्करों को गांजा देने वाले हैंडलर को गिरफ्तार किया है यह गिरफ्तारी भी बस्तर से नहीं बल्कि हैंडलर का अड्‌डा जो ओडिशा के कोरापुट में है वहां से की गई है। यह पहला मौका है जब तस्करों को गांजा देने वाला कोई गिरफ्तार हुआ है।

भानपुरी एसडीओपी उदयन बेहार ने बताया कि हम पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे थे कि तस्करों के साथ-साथ हम तस्करों को गांजा सप्लाई करने वालों को भी गिरफ्तार करें इसके तहत लंबी प्लानिंग की गई थी और इसके बाद चार राज्यों मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड के गांजा तस्करों को गांजा देने वाले सुबाष मेहर उर्फ राहुल पिता तिरंगा मेहर उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पटनागढ़ थाना पटनागढ़ जिला बलांगीर ओडशा को गिरफ्तार किया गया है।

ऐसे हुआ खुलासा

पुलिस ने करीब पांच महीने पहले 23 अगस्त को एमपी के आगरमालवा के गांजा तस्कर शाहरूख खान को गिरफ्तार किया था। पूछताछ की जिम्मेदारी खुद डीएसपी उदयन बेहार ने ली थी। शाहरूख सिर्फ इतना बता पाया कि उसने सुबाष उर्फ राहुल के पास से गांजा खरीदा है। इसके बाद पुलिस की एक टीम को सुबाष की तलाश में लगाया था। पांच महीनों के बाद पुलिस सुबाष को गिरफ्तार कर पाई।

आंध्र-ओडिशा की सरहद पर हो रही गांजे की खेती

पूछताछ में सुबाष ने बताया कि वह गांजा आंध्र-ओडिशा के बार्डर पर मौजूद गांवों से लाता था। इन गांवों में बड़ी संख्या में गांजा की खेती की जा रही है ऐसे में स्थानीय होने की वजह से उसे आसानी से गांजा उपलब्ध हो जाता था। उसने यह काम डेढ़ साल पहले ही शुरू किया था। आरोपी युवक की कोरापुट में एक ऑटोपार्ट्स की दुकान भी है। इसका भी सहारा लेता था।

इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका: इस पूरी कार्रवाई में बस्तर थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र बघेल, प्रधान आरक्षक छगनलाल डहरिया, आरक्षक विद्याचरण सोनवानी की मुख्य भूमिका रही।

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