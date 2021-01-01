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सड़क सुरक्षा:200 चालकों की सेहत जांची, जागरूक भी किया

बेनूर4 घंटे पहले
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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 17वें दिन बुधवार को नारायणपुर में स्वास्थय परीक्षण शिविर का आयोजन कर 200 वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान शिविर में लोगों को यातायात नियमों का पालन सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी , लायसेंस, वाहन के दस्तावेज साथ रखने के सम्बंध में जानकारी दी गई। ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिए शिविर स्थल पर ही ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई।

यातायात पुलिस ने गाड़ियों पर लगाया रिफ्लेक्टर
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चलते बुधवार को यातायात प्रभारी प्रदीप कुमार जोशी के नेतृत्व मे यातायात पुलिस द्वारा सड़क पर चल रहे बिना रिफ्लेक्टर लगे हुए सभी प्रकार के वाहन पिकअप, ट्रेक्टर, ऑटो को रुकवाकर रिफ्लेक्टर लगाया गया व चालक को चेतावनी दी गई कि वाहन में बिना रिफ्लेक्टर लगाए वाहन न चलाएं।

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