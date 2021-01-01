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शांति का दिया संदेश:बस्तर शांति दौड़ में जुटे सैकड़ों लोग, लोहंडीगुड़ा के पंडरू ने मारी बाजी

जगदलपुर7 घंटे पहले
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जगदलपुर. सीआरपीएफ की ओर से आयोजित बस्तर शांति दौड़ को लाल बाग मैदान से झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया गया। - Dainik Bhaskar
जगदलपुर. सीआरपीएफ की ओर से आयोजित बस्तर शांति दौड़ को लाल बाग मैदान से झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया गया।
  • सीआरपीएफ ने 5 किमी लंबी बस्तर शांति दौड़ का किया आयोजन
  • लालबाग से शुरू हुई दौड़ में बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी शामिल हुए

लालबाग के परेड मैदान से शुरू हुई बस्तर शांति दौड़(बस्तर पीस रन) में सैकड़ों लोगों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। लालबाग मैदान से दंतेश्वरी मंदिर और वहां से फिर लालबाग तक 5 किमी लंबी दौड़ में लोहंडीगुड़ा के पंडरु वेट्‌टी पहले स्थान पर रहे। उन्होंने यह दूरी 17 मिनट 56 सेकेंड में पूरी की। उन्हें सीआरपीएफ की ओर से 3 हजार रुपए नगद पुरस्कार दिया गया।

दूसरे नंबर पर भी लोहंडीगुड़ा के ही कुमाराम रहे, उन्हें 3 हजार रुपए का पुरस्कार मिला, तीसरे स्थान पर राजनांदगांव के रहने वाले लेकिन बस्तर में पढ़ाई करने वाले चंद्रकांत साहू को 2 हजार रुपए नगद का पुरस्कार दिया गया।

सीआरपीएफ की ओर से आयोजित ‘बस्तर शांति दौड़’ को लेकर रविवार तड़के ही लोग लालबाग मैदान पर जुटने लगे थे। करीब 7.20 बजे हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू की गई। धावकों ने जेल रोड, पावर हाउस चौक, समुंद चौक मस्जिद के सामने से होते हुए दंतेश्वरी मंदिर और फिर उसी रास्ते से होकर लालबाग मैदान पर पहुंचे। धावकों में पुरुषों के साथ महिला अधिकारी और कर्मचारियों समेत बच्चे भी शामिल थे।

कार्यक्रम को एनआईएसपी के ईडी प्रशांत दास ने भी संबोधित किया। सीआरपीएफ 80वीं बटालियन के उप कमांडेंट खिरोद घोष ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान एसबीआर के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार, डीआईजी एपी सिंह, एनसीसी के सीओ कर्नल अजय धवन व कर्नल मिलिंद 204 कोबरा के सीओ प्रेम सिंह, 80वीं बटालियन के नरेंद्र सिंह, 131वी बटालियन के प्रवीण तपलियाल सहित बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान मौजूद थे।

बस्तर में जल्द ही शांति का साम्राज्य होगा: आईजी

सीआरपीएफ के आईजी प्रकाश डी ने कहा कि दक्षिण बस्तर में शांति लाने में सीआरपीएफ का बड़ा योगदान है। दौड़ के जरिए आज बस्तर के लोगों ने यह साबित कर दिया कि बस्तर में शांति आने में ज्यादा देर नहीं है जल्दी ही यहां शांति का साम्राज्य होगा। दौड़ने वाले सभी शांति के दूत हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल है। राज्य के 14 जिलों में सीआरपीएफ की 39 बटालियन तैनात हैं। बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में यह एकमात्र ऐसा बल है जो छग पुलिस, एसटीएफ और डीआरजी के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है।

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