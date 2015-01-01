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कोविड-19:हॉस्पिटल में फिर एक संक्रमित ने तोड़ा दम, बस्तर जिले में 12, नारायणपुर में 6 नए मरीज

जगदलपुर4 घंटे पहले
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कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर कोई भी नियंत्रण नहीं दिख रहा है। संक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है। रोजाना औसतन 50 नए मरीजों की पहचान हो रही है। वहीं मौतें भी लगातार होती चली जा रही हैं। अकेले बस्तर जिले में अब तक 80 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। इसी बीच मेकॉज के कोविड हॉस्पिटल में फिर एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। बताया जाता है कि युवक को गुरुवार को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था।

यहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसने दम तोड़ दिया। रेडक्रॉस सोसाइटी ने युवक के शव को दंतेवाड़ा भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा के पटेलपारा के रहने वाले 27 साल के युवक को पहले पॉजिटिव आने के बाद दंतेवाड़ा में रखा गया था। यहां उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेकॉज के कोविड हॉस्पिटल रिफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जांच में कमी तो मरीज की संख्या भी कम
कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बस्तर जिले में पहले जहां हर रोज सौ से ज्यादा मामले आ रहे थे, वहीं अब हालांकि पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या कम हुई है। इसके पीछे का कारण ये है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच को ही कम कर दिया है। इन हालातों में औसतन नए मरीजों की संख्या भी कम हो गई है। वहीं अब भी रोजाना औसत 50 नए मरीज मिलते चले जा रहे हैं।

बस्तर संभाग में मिले 23 कोरोना संक्रमित मरीज

बस्तर संभाग में शनिवार को कुल 23 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें सुकमा जिले में 5 और नारायणपुर जिले में 6 तो बस्तर जिले में 12 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा समाचार लिखे जाने तक दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव जिलों के आंकड़े जारी नहीं किए गए थे।

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