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लापरवाही:लालबाग मैदान को छोड़ अब संजय बाजार में बिना अनुमति दुकान लगा रहे सब्जी व्यापारी

जगदलपुरएक घंटा पहले
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  • कोरोना के केस कम हुए तो निगम भूला अपनी जवाबदेही, नियमों का नहीं करवा रहा पालन

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए निगम के द्वारा की जा रही कोशिश अब धीरे-धीरे दम तोड़ने लगी है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी इस काम को लेकर लापरवाही कर रहे हैं। जिसके चलते आने वाले दिनों में एक बार फिर से कोरोना के फैलने की आशंका बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक करीब एक महीने पहले निगम ने संजय बाजार का सील करते हुए संजय बाजार में सब्जी दुकान लगाने वाले दुकानदारों को लालबाग के मैदान में शिफ्ट करते हुए वहां पर सब्जी दुकान लगवाने की व्यवस्था की थी। लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजरते गए लालबाग में सब्जी दुकान लगाने वाले अब संजय बाजार में शिफ्ट हो रहे हैं। जिसके चलते लालबाग में सब्जी दुकान लगाने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। ज्ञात हो कि कुछ दिनों पहले तक लालबाग में करीब 400 सब्जी व फल वाले दुकान लगा रहे थे। अब इनकी संख्या कम होकर 50 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर संजय बाजार में जहां 10 से कम व्यापारी दुकान लगाते थे वहां पर इनकी संख्या बढ़कर करीब 400 तक पहुंच गई है। हर दिन दुकानों की बढ़ती संख्या और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता का पालन नहीं करने के चलते यहां पर एक बार फिर से कारोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। निगम के राजस्व अधिकारी राकेश कुमार यादव ने कहा कि संजय बाजार में जिन सब्जी व्यापारियों की दुकानें शेड में लगनी थी उन्हें यहां पर दुकान लगाने के लिए कहा गया था। लेकिन उनके साथ अन्य सब्जी विक्रेता दुकानें लगा रहे हैं। निगम आयुक्त से बात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे 19 सब्जी दुकानदार
कोरोना के संक्रमण के चलते निगम ने लालबाग में सब्जी बेचने वालों की कोरोना जांच करवाई थी। इसमें से करीब 19 दुकानदार कारोना पाजिटिव पाए गए थे । गुरूवार को स्थाई दुकानों के सामने सब्जी दुकान लगाए जाने से व्यापारियों ने नाराजगी जताई। व्यापाारियों ने कहा कि सब्जी विक्रेताओ के लिए अब तक वेंडर जोन और हाकर्स जोन बनाए जाने की बात निगम के अधिकारियों ने कई बार कही लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। जिसके चलते सब्जी विक्रेता हमारी दुकानों के सामने दुकान लगा रहे हैं। दुकानों के सामने लोगों की भीड़ लगने से कोरोना के फैलने की आशंका बनी हुई है।

थोक दुकानें शुरू हुईं तो लगने लगीं वाहनों की लंबी कतार
पैलेस रोड से आकांझा होटली तक जाने वाली सड़क के किनारे दुकानों को भी कोरोना संक्रमण के चलते बंद करवाया गया था । लेकिन अब यहां पर भी दुकानें खुल गई हैं। जिसके चलते सड़क के बीचो बीच और पूरे रास्ते में वाहनों की पार्किंग हो रही है। सुबह से लेकर दोपहर यहां पर भारी वाहनों के साथ ही अन्य गाडि़यां खड़ी हो रही हैं। जिसके चलते एक बार फिर से हादसे की आशंका बढ़ गई है।

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