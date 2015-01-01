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मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू:स्कूल में नहीं घुसी मोबाइल मेडिकल बस तो मंदिर में लगाया शिविर

जगदलपुर4 घंटे पहले
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लक्ष्मी नारायण मंदिर में शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई।
  • पहले दिन जानकारी के अभाव में सिर्फ 20 लोग इलाज कराने पहुंचे, विधायक रेखचंद जैन ने किया उद्घाटन

शहर के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए शुक्रवार से निगम क्षेत्र के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत कर दी गई। बिना किसी प्लाांनिंग के शुरू की गई योजना का लाभ लेने लोग भटकते रहे। प्रवीर वार्ड स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में लगाए गए शिविर में 20 लोग ही पहुंचे।

पहली बार शहरी क्षेत्र के लिए शुरू की गई इस योजना का उद्घाटन विधायक रेखचंद जैन ने महापौर सफीरा साहू और निगम अध्यक्ष कविता साहू की मौजूदगी में किया। तीनों जनप्रतिनिधि योजना शुरू होने पर इस यूनिट की बस में सवार होकर तय कार्यक्रम के तहत वार्ड के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल पहुंचे लेकिन इस स्कूल के गेट में मेडिकल यूनिट की बस नहीं घुस पाई।

जिसके चलते इस गाड़ी को आनन-फानन में लक्ष्मी नारायण मंदिर ले जाया गया, जहां खानापूर्ति के नाम पर इस यूनिट के माध्यम से कुछ लोगों का इलाज किया गया। विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शहर के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को बीमारियों की निशुल्क जांच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की गई है।

इसके तहत मोबाइल यूनिट वेन के माध्यम से बीपी शुगर, खून पेशाब की जांच मौके पर ही की जाएगी और सर्दी, बुखार, बीपी शुगर आदि की दवाइयां भी मुफ्त में दी जाएगी। इस दौरान नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिका कर्मचारी मौजूद थे।

विजय, प्रवीर वार्ड के लोगों को मिलनी थी सुविधा

मोबाइल मेडिकल यूनिट से शहर के स्लम एरिया में रहने वाले 10 हजार परिवार को इस सुविधा का लाभ दिया जाना है। इस योजना के तहत शनिवार को इस यूनिट के माध्यम से प्रवीर और विजय वार्ड में रहेने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उनका इलाज किया जाना था । वार्ड पार्षद महेंद्र पटेल ने बताया कि उन्हें शुक्रवार की देर रात शिविर लगाकर इलाज कराने की जानकारी दी गई।

जिसके चलते वे वार्ड के अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं दे पाए। पटेल ने कहा कि आनन- फानन में वार्ड के मोहर्रिर को इस शिविर के बारे में बताया गया और लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया। दोपहर तक वह प्रवीर वार्ड के कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी दे पाया। आने वाले दिनों में इस सुविधा का लाभ दोनों वार्ड के लोगों को मिले इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी।

चार में से केवल एक गाड़ी ही पहुंची

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत शनिवार को चार गाड़ियों के आने की बात कही गई थी, लेकिन निगम की तमाम कोशिशों के बाद केवल एक ही गाड़ी आ सकी। बाकी की तीन गाड़ियों के नहीं आने पर निगम के अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के तहत चार गाड़ियां इस महीने के अंत तक आ जाएंगी इसको लेकर कंपनी के अधिकारियों से बातचीत पूरी कर ली गई है। योजना के नोडल अधिकारी एमपी देवांगन ने बताया कि इस गाड़ी में 35 प्रकार की जांच करने के साथ ही लोगों को मुफ्त में दवाएं दी जाएंगी ये दवाएं उन्हें सीजीएमएससी के द्वारा दी गई हैं।

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