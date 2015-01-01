पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आतंक से जंग:माचकोट इलाके में फिर से सक्रिय हो रहे नक्सली, पुलिस ने तिरिया में खोला कैंप

जगदलपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अभी डीआरजी, एसटीएफ और नगरनार पुलिस के जवान किए गए तैनात

शहर सीमा से 17 किमी दूर माचकोट एरिया के तिरिया में पुलिस ने नया पुलिस कैंप खोल दिया है। तिरिया में ही नगरनार स्टील प्लांट में पानी सप्लाई के लिए इंटेकवेल भी बनाया गया है और इस इलाके में हाल के कुछ समय में नक्सली हलचल बढ़ी थी। नक्सली इलाके में माचकोट एसओएस(लोकल आर्गेनाइजेशन स्क्वायड) को एक्टिव करने में लगे हैं। इसी बीच स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने यहां पहले ही पुलिस कैंप खोल दिया है और अब इलाके में जवानों ने नियमित गश्त शुरू कर दी है। इस कैंप में डीआरजी, एसटीएफ और नगरनार थाने के स्टाफ को तैनात किया गया है और इलाके के सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इन्हीं जवानों के कंधों पर है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि नए पुलिस कैंप के खुलने से जनता की सुरक्षा के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को अन्य मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी। बस्तर पुलिस द्वारा शासन के मंशानुरूप विश्वास-विकास-सुरक्षा की त्रिवेणी कार्ययोजना के तहत कार्य किया जा रहा है जिससे दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में शासन और स्थानीय प्रशासन की विभिन्न योजना और विकास कार्य से लाभान्वित हो सके। बस्तर एसपी दीपक झा ने बताया कि हमने कैंप खोल दिया है। इस कैंप के खुलने से नक्सली तो बैकफुट में जाएंगे ही साथ ही साथ इलाके में विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने बताया कि यहां सुरक्षा के साथ-साथ सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें इलाके के दीगर विभागों के अफसर भी शामिल हो रहे हैं और सीधे लोगों की समस्या सुन उनके समाधान पर काम कर रहे हैं।

नक्सलियों ने की थी ग्रामीण की हत्या, इधर जवानों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को हाल ही में मारा था
हाल ही में तिरिया में एक नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया था। इस बीच नक्सलियों ने तिरिया से सटे इलाके में ही एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी। लगातार इलाके में नक्सल गतिविधियों को देखते हुए यहां पुलिस कैंप की स्थापना भी कर दी गई है। यह इलाका नक्सलियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी इलाके से नक्सली ओडिशा जाते हैं। बॉर्डर एरिया होने के साथ-साथ यह पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा है। ओडिशा बॉर्डर के अलावा यह पूरा इलाका दरभा से सटा हुआ भी है। ऐसे में नक्सलियों के यह सुरक्षित पनाहगाह माना जाता रहा है। हाल के वर्षों में नक्सली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इसी इलाके के रास्तों का प्रयोग करने लगे थे। पुलिस ने 7 नक्सलियों को मार गिराया था वे भी बॉर्डर पार करने के दौरान तिरिया में रुके थे।

हाल ही में नक्सलियों ने जोगा को दी थी जिम्मेदारी
माचकोट का इलाका नक्सलियों के लिए हमेशा से सुरक्षित रहा और नक्सलियों ने अपना माचकोट एलओएस भी बना लिया था। इस बीच एलओएस के नेता शंकर के सरेंडर के बाद नक्सलियों की पकड़ यहां ढीली हो गई थी, लेकिन एनएमडीसी स्टील प्लांट के इंटेकवेल बनने की शुरुआत होने के बाद नक्सली दोबारा से यहां अपनी पैठ जमाने में जुटे थे। हाल ही में नक्सलियों ने इस एलओएस की कमान जोगा को दी है। जोगा लगातार इलाके में सक्रिय होकर काम कर रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें