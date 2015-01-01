पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना इफेक्ट:अब शोरूम के बाहर होगा कोरोना टेस्ट, तभी देख सकेंगे बाइक-कार

जगदलपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
जगदलपुर। शोरूम के बाहर कोरोना की जांच करते स्वास्थ्य कर्मचारी।
  • बैंक के बाद अब शहर के ऑटोमोबाइल शोरूम में भी जांच शुरू
  • बाइक खरीदने आया ग्रामीण पहले मिला पॉजिटिव, बाद में निगेटिव

जिले में कोरोना के मरीजों का पता लगाने स्वास्थ्य विभाग ने अभियान शुरू किया है। अब तक सिर्फ बैंकों में कोरोना जांच शुरू करने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ऑटोमोबाइल शोरूम के कर्मचारियों और ग्राहकों की कोरोना की जांच कर रही है। यानी अब अगर किसी को बाइक या कार खरीदनी होगी तो पहले उसे शोरूम के बाहर कोरोना एंटीजेन टेस्ट कराना होगा, अगर निगेटिव मिले तभी शोरूम के अंदर जाकर बाइक या कार देख सकेंगे।

शनिवार को पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने शहर के विजयपाल ऑटोमोबाइल एजेंसी में 103 लोगों की जांच की। इस जांच में एक ग्राहक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तितिरगांव के रहने वाले इस ग्रामीण को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोविड हॉस्पिटल में भेजने के लिए तैयारी करते रहे। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति एंटीजेन जांच में पॉजिटिव पाया गया।

लेकिन दोबारा की गई जांच में वह निगेटिव निकला जिसके बाद उसे मौके से जाने दिया गया। अब रविवार को शहर के गोल बाजार चौक, चौपाटी, के साथ ही सुजुकी, बजाज व यामाहा एजेंसी के अलावा बालाजी मोटर्स, स्काई ऑटोमोबाइल और जीके फोर्ड के साथ ही शिवनाथ हुंडई और शुभ होंडा में कोरोना की जांच की जाएगी।

5 बैंकों में 400 से अधिक लोगों की जांच की गई

इधर बैंकों में भी निगम और स्वास्थ्य विभाग का अमला कोरोना की जांच करता नजर आया। शाम 4 बजे तक 5 बैंकों में करीब 400 ग्रामीणों में कोरोना की जांच की गई। जिसमें सहकारी बैंक में एक पॉजिटिव मिला। नोडल अधिकारी वनीष दुबे ने कहा भीड़ को देखते हुए वहां सोशल डिस्टेंसिंग की ज्यादा जरूरत है।

खरीदारों ने जताई नाराजगी तो एजेंसी मालिक ने कहा- होगा नुकसान

कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए बैंक के बाद अब ऑटोमोबाइल एजेंसी में जांच को लेकर एजेंसी संचालक और बाइक खरीदार दोनों परेशान रहे। एजेंसी संचालक कपिल खुराना ने कहा कि पीक सीजन से पहले की गई जांच ठीक है। लेकिन यदि रोटेशन के आधार पर 10 नवंबर के बाद जांच की जाती है तो व्यापार पर असर पड़ेगा।

वहीं दूसरी ओर बाइक खरीदने पहुंचे लोगों ने इस जांच को लेकर नाराजगी जताई। इसमें दूर-दराज से आए ग्रामीणों की संख्या ज्यादा थी। नाराज ग्रामीणों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को कोरोना की जांच के लिए गांव में शिविर लगाया जाना चाहिए। वहां जांच न कराकर अब जब गाड़ी खरीदने के लिए आए हैं तो यहां पर जांच कर रहे हैं। यह गलत बात है।

आज यहां पर होगी जांच

नोडल अधिकारी ने बताया कि रविवार को शहर के गोल बाजार चौक, चौपाटी, के साथ ही सुजुकी, बजाज व यामाहा एजेंसी के अलावा बालाजी मोटर्स, स्काई ऑटोमोबाइल और जीके फोर्ड के साथ ही शिवनाथ हुंडई और शुभ होंडा में कोरोना की जांच की जाएगी। जांच में कोई दिक्कत न हो इसके लिए इसकी जानकारी हर एजेंसी के संचालक को दे दी गई है। यह काम चार टीमें करेंगी। बाकी की टीमों को छुट्टी दी गई है। ज्ञात हो कि इस समय नगरीय क्षेत्र में 8 टीमें कोरोना की जांच कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें