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मिलेगी सुविधा:अब ईएसआईसी कार्ड वालों का आयुष्मान के तहत 39 हॉस्पिटल में होगा मुफ्त इलाज

जगदलपुर4 घंटे पहले
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  • देश के कई राज्यों में आयुष्मान और ईएसआईसी के बीच हो चुकी है साझेदारी

जिले में अब राज्य कर्मचारी बीमा योजना से जुड़े लाभार्थी भी निजी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज करा सकेंगे। ईएसआईसी कार्ड धारकों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कई राज्यों में हुई दोनों योजनाओं की साझेदारी: देश के कई राज्यों में आयुष्माान और ईएसआईसी के बीच साझेदारी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार इसको लेकर राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) के बीच बात चल रही है। इस सुविधा को बस्तर जिले में शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए जिले के 38 सरकारी और एक प्राइवेट हास्पिटल का चयन किया गया है। जहां पर इन कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी। आयुष्मान योजना प्रभारी पृथ्वी साहू ने बताया कि अब तक देश के 102 से अधिक जिलों में ईएसआई कार्डधारकों को आयुष्मान भारत का लाभ शुरू किया जा चुका है। प्रदेश में यह योजना 11 जनवरी से शुरू कर दी गई है। बस्तर जिले में भी इस योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 38 सरकारी तो वहीं एक प्राइवेट एमपीएम हास्पिटल का चयन किया गया है। ईएसआईसी का जो भी कर्मचारी इलाज के लिए इन हास्पिटल में पहुंचेगा उसे अपने साथ ईएसआईसी कार्ड और राशन कार्ड लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद उसे आयुष्मान पर्ची दी जाएगी जिससे वह अपना इलाज इन हास्पिटल में कराएगा।

अभी 514 कर्मचारी , जिनकी संख्या बढ़कर होगी 2500
सालों बाद आयुष्मान योजना के तहत होने वाले मुफ्त में उपचार के लिए की गई इस कवायद का फायदा इस समय 514 कर्मचारियों को मिलेगा। श्रम विभाग में पदस्थ कर्मचारी सहायक वर्ग – 2 नितेश महंत ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 514 लोगों ने पंजीयन कराया है। करीब एक महीने के अंदर इनकी संख्या बढ़कर 2500 तक पहुंच जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले इन कर्मचारियों को पहले अपना इलाज कराने के लिए रायपुर और अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। महंत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इस योजना का लाभ मिले इसके लिए कर्मचारी लगातर पंजीयन कराने के लिए आगे आ रहे हैं।

अब गोल्डन कार्ड की नहीं होगी जरूरत
अब तक ईएसआईसी कार्डधारकों को नि:शुल्क इलाज का लाभ लेने के लिए पहले क्षेत्रीय ईएसआई अस्पताल से रेफरल लेना पड़ता था। लाभार्थियों को ईएसआई अस्पताल के चक्कर लगान नहीं पड़ेंगे। गंभीर मरीजों की जान बच सकेगी। अब गोल्डन कार्ड की जरूरत नहीं होगी।

1 लाख 98 हजार 856 लोगों का हो रहा है इलाज
आयुष्मान योजना के बस्तर जिले में इस समय 1 लाख 98 हजार 856 लोगों का हो रहा है इलाज आयुष्मान याेजना में किया जा रहा है। जिसमें अंत्योदय के 46398, निराश्रित 619, अन्नपूर्णा , 193 , प्राथमिकता के 130642, निराश्रित 45 और एपीएल के 20559 परिवार शामिल हैं।

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