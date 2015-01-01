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तैयारी:निगम की सामान्य सभा 10 को, भाजपा ने सत्तापक्ष को घेरने बनाई रणनीति

जगदलपुरएक घंटा पहले
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  • कोरोना महामारी के चलते मार्च में होने वाली सामान्य सभा की बैठक टल गई थी, अब 10 नवंबर को होगी

मार्च के महीने में नगर निगम में होने वाली सामान्य सभा की बैठक को कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद अब 10 नवंबर को अधिसूचना जारी कर नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित करने की बात कही जा रही है। सामान्य सभा की अधिसूचना जारी होते ही विपक्ष के भाजपा पार्षदों ने सामान्य सभा में सत्तापक्ष को घेरने भाजपा कार्यालय में बैठक में शामिल होकर रणनीति तैयार की। हालांकि गुरूवार को हुई बैठक में प्राथमिक रूप से सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद सामान्य सभा से एक दिन पहले 9 नवंबर को रणनीति को अंतिम रूप देने एक बैठक और होगी। बताया जाता है कि बैठक में भाजपा के पार्षदों द्वारा सफाई, धूल और मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर सदन को घेरने की तैयारी की जाएगी। वहीं जनहित के मुद्दों पर पार्षद जिम्मेदार पदाधिकारियों से जवाब तलब करेंगे।

मार्च में कोरोना महामारी के कारण निगम का बजट नहीं हो सका पेश, ऐसे में 10 को पेश हो सकता है बजट
मार्च के महीने में होने वाली सामान्य सभा में नगर निगम का बजट पेश किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के चलते मामला लंबा खिंचता चला गया। इसके बाद अब 10 नवंबर को होने वाली सामान्य सभा की बैठक में नगर निगम का बजट पेश किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार करते हुए भाजपा पार्षदों की बैठक जिलाध्यक्ष रूपसिंह मंडावी और नगर अध्यक्ष राजेंद्र बाजपेई ने ली है। इसी संदर्भ में सदन की कार्रवाई के दौरान भाजपा पार्षदों की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई।

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