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खरीदी होगी प्रभावित:केंद्रों में धान खरीदी बफर लिमिट से ज्यादा पर उठाव नहीं

नकुलनारएक घंटा पहले
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  • उठाव के लिए 3 ट्रांसपोर्टर में से 1 ने भी जमा नहीं की बैंक गारंटी, किसी भी केंद्र में धान को सुरक्षित रखने बंदोबस्त नहीं

बफर लिमिट के ऊपर धान की खरीदी होने पर 72 घंटे में केंद्र से धान का उठाव होना चाहिए, लेकिन दंतेवाड़ा में उठाव नहीं हो रहा है। नकुलनार, दंतेवाड़ा, मोखपाल, गीदम केंद्रों में खरीदी बफर लिमिट से ज्यादा हो गई है। उठाव के लिए केंद्र प्रभारियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। जिले में 3 राइस मिलर्स द्वारा ट्रांसपोर्टिंग के लिए पंजीयन तो करवाया गया है, लेकिन अभी बैंक की गारंटी जमा नहीं की गई है। दंतेवाड़ा के 12 खरीदी केंद्रों से बस्तर एग्रो, एमआरएफ, रिजवी राइस मिलर द्वारा उठाव किया जाना है। इधर राइस मिलरों की लेटलतीफी की वजह से केंद्रों में धान का जमाव हो गया है। 3 तीन के भीतर उठाव नहीं हुआ तो सोमवार से नकुलनार, दंतेवाड़ा में खरीदी प्रभावित होगी। इन दोनों केंद्रों में बनाए गए चबूतरा भर गए हैं। अब धान नीचे रखवाया जा रहा है। धान को सुरक्षित रखने गीदम खरीदी केंद्र को छोड़कर कहीं भी सुरक्षित रखने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। गीदम में मंडी में खरीदी हो रही है। यहां शेड बने हुए हैं। बाकी केंद्रों में सभी जगह शेड का निर्माण कार्य अधूरा है। ब्रांच मैनेजर छोटेलाल यादव ने कहा सभी केंद्रों में लिमिट से ज्यादा खरीदी हो रही है, उठाव नहीं होने से परेशानी बढ़ रही है। अधिकारियों से मिलकर उठाव के लिए अपनी बात रखेंगे।

खरीदी में गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई: एसडीएम
इधर गीदम और बारसूर में अधिक धान लेने की शिकायत के बाद गुरुवार को नकुलनार खरीदी केंद्र में एसडीएम प्रकाश भारद्वाज सहित तहसीलदार फूड विभाग के अधिकारियों ने नापतौल की जांच की। एसडीएम ने खरीदी केंद्र में किसानों को बिस्किट दिया। खरीदी केंद्र प्राभारी को बुजुर्ग किसानों का विशेष ख्याल रखने, पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा धान अधिक लेने या खरीदी में गड़बड़ी पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही।

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