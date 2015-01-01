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निरीक्षण:सुरक्षा सलाहकार ने देखे नए कैंप, जवानों का बढ़ाया हौसला

जगदलपुरएक घंटा पहले
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  • विशेष सुरक्षा सलाहाकार विजय कुमार पहुंचे बस्तर

विशेष सुरक्षा सलाहाकार विजय कुमार गुरुवार को बस्तर के अलग-अलग जिलों में हाल ही में बने कैंपों के विजिट में पहुंचे हुए थे। सुरक्षा सलाहकार सुबह-सुबह विशेष विमान से जगदलपुर आए और इसके बाद बस्तर आईजी सुंदरराज पी व अन्य अफसरों के साथ सुकमा, बीजापुर व अन्य जिलों के दौरे के लिए निकल गए। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसरों के अनुसार विजय कुमार ने अफसरों की कोई बैठक नहीं ली बल्कि वे दिनभर फील्ड पर ही घूमते रहे और हाल ही में बने नए पुलिस कैंपों का विजिट किया। इस दौरान उन्होंने कैंपों में मौजूद जवानों की संख्या, उनके पास मौजूद असलहा और कैंप से कितनी दूरी तक जवान ऑपरेशन लांच कर सकते हैं जैसी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि इलाके में बारिश के पहले ही कई नये कैंप बनाये जा रहे थे और बारिश के बाद अब नये कैंप बनकर तैयार हैं। ऐसे में यहां से ऑपरेशन तेज होंगे। ऐसे में नये कैंपों के साथ-साथ पुराने कैंप व इलाके में जवानों की पकड़ की जानकारी सुरक्षा सलाहकार ने ली है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि विशेष सुरक्षा सलाहकार ने अफसरों की कोई बैठक नहीं ली। उन्होंने कुछ जिलों के कैंपों में विजिट की है और आने वाले समय में नक्सल ऑपरेशन कैसे चलाया जाये इस पर चर्चा की गई है।

बारिश के बाद 5 महीने ऑपरेशन के लिए अहम
बस्तर से अभी-अभी मानसून की विदाई हुई है बारिश के दौरान जंगलों में इक्का-दुक्का ऑपरेशन ही जवानों ने लांच किया था। ये ऑपरेशन भी सालीड इंफारमेशन के बाद लांच किये गये थे। जंगलों में बारिश के दौरान बाढ़ की स्थिति रहती है और नदी-नाले उफान पर रहने पर जवानों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहती है अब जब मानसून लौट गया है तो आने वाले पांच महीने मौसम के हिसाब से बेदह महत्वपूर्ण हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बारिश के बाद अब मौसम साफ है और आने वाले पांच महीनों तक जंगलों में फोर्स को ऑपरेशन चलाने में कोई प्राकृतिक रूकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में अफसर चाह रहे हैं कि इन पांच महीनों में बड़े ऑपरेशन लांच हों इस दौरान नक्सलियों के एनकाउंटर के साथ-साथ सरेंडर पर भी काम हो।

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