पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रतियोगिता:आज से तेजेंदर पाल स्मृति अंतरराज्यीय टी 20 क्रिकेट

जगदलपुर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर के युवा क्रिकेटर स्व. तेजेंदर पाल सिंह गैदू की स्मृति में लालबाग क्रिकेट क्लब सोमवार 1 फरवरी से अंतर्राज्यीय टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इसमें 13 टीमें भाग लेंगी। पहला मैच परचनपाल ओर फाइटर क्लब के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच कोंडागांव बनाम गैलेक्सी धरमपुरा के बीच होगा।

टूर्नामेंट में परचनपाल, फाइटर क्लब, बचेली, लालबाग, सुकमा, कोंडागांव, गैलेक्सी धरमपुरा, मलकानगिरी, तोकापाल, एवरग्रीन, कुम्हारापारा, सोटो क्लब और जैपुर इलेवन की टीमें शामिल होंगी। फाइनल मैच 7 फरवरी को खेला जाएगा। बस्तर जिला क्रिकेट संघ के सचिव केदार ठाकुर ने बताया कि टूर्नामेंट में रोजाना 2 मैच होंगे। टूर्नामेंट का आयोजन कर युवा खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser