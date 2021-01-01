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गड़बड़ी:ठगों ने गलत नाम पते वाले आधार भी बनवाए

जगदलपुर4 घंटे पहले
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  • दोस्ती कर पैसे ठगने वाले गिरोह के खिलाफ जांच शुरू

फेसबुक पर दोस्ती कर पैसे ठगने वाले गिरोह को तो पुलिस ने पकड़ लिया है लेकिन इस गिरोह के पास से जो दस्तावेज जब्त किये गये हैं उनमें कई दस्तावेज ऐसे हैं जिनमें ठगों के नाम व पते गलत लिखे हुए हैं। इनमें एक प्रमुख दस्तावेज ठगों का आधार कार्ड भी है। जिसमें आरोपियों के नाम व पते पुलिस को जांच में गलत मिले हैं। खासतौर पर महिला ठग रेणुका पोण्डेल उर्फ रेणुका गुसाई ने किसी नेगी के नाम से आधार कार्ड बनवाया था। इसके अलावा भी कुछ दस्तावेज जो बैंकों में जमा किये गये थे उनके भी जाली होने का शक पुलिस को है। ऐसे में अब पुलिस फर्जी नाम के दस्तावेज आरोपियों ने कैसे और कहां से बनवाये और इसके पीछे कौन काम कर रहा है इसकी जांच भी करवा रही है। इसके अलावा आरोपियों के पास जब्त पासपोर्ट का वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि पासपोर्ट भी फर्जी तो नहीं है। सीएसएपी हेमसागर सिदार ने बताया कि आरोपियों से ठगी के तरीके जानने के बाद अब जाली दस्तावेजों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि बस्तर जिले की पुलिस ने एक दिन पहले ही फेसबुक में लाखों की ठगी के मामले में नेपाल में रहने वाले शोभराज थापा, रेणुका पोण्डेल और राजू हितांग को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इन तीनों पर आरोप है कि वे पांच राज्यों के लोग जिनमें जगदलपुर के सरदार दरबारा सिंह से भी 28 लाख रूपये की ठगी की है। पुलिस ने इनके पास नकद समेत अन्य दस्तावेज जब्त किये हैं।

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