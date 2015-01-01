पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:छग-ओडिशा बॉर्डर पर 180 पेटी शराब से भरा ट्रक जब्त

जगदलपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • आंध्र में थी खपाने की तैयारी, 2 युवक गिरफ्तार

आबकारी विभाग ने गुरुवार को छत्तीसगढ़-ओड़िशा बॉर्डर पर शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। सहायक आयुक्त अमरसिंह बरिहा ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है। एक टीम को बॉर्डर के पास जांच के लिए लगाया गया था। जांच में एक ट्रक में शराब बरामद की गई। टीम ने ट्रक से 180 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। मौके से दो लोगों जीवन भेड़ा और नंदाराम को भी पकड़ा गया है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे इस शराब को आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम ले जा रहे थे। सहायक आयुक्त ने बताया कि दोनों युवकों से शराब के परिवहन के संबंंध में परमिट की मांग की गई लेकिन वे उपलब्ध नहीं करवा पाये। टीम में उपनिरीक्षक रवि कुमार पाठक, आरक्षक आंतो प्रसाद पांडे, दुर्गाप्रसाद, गंगाराम यादव, सुदूराम, देवेंद्र पटेल, दवेंद्र ठाकुर, अशोक मंडावी, राजेश पांडे, प्रकाश गुप्ता, तीजूराम तारम आदि शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें