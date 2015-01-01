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महामारी:सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, निकला कोरोना पॉजिटिव

जगदलपुर2 घंटे पहले
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  • शुक्रवार को जिले में 2 संक्रमितों ने तोड़ा दम

बस्तर जिले में शुक्रवार को दो कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें से एक युवक को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया था। डाॅक्टरों के अनुसार 19 नवंबर को सड़क हादसे में घायल होने के बाद बोदमुन्डा के एक युवक को हॉस्पिटल लाया गया था। यहां उसका कोरोना टेस्ट करवाया गया तो वह पॉजिटिव निकला। इसके बाद युवक को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था जहां उसने दम तोड़ दिया। इसी तरह नयामुंडा में 55 वर्षीय अधेड़ को मेकॉज के बफर वार्ड में भर्ती किया था। यहां इलाज के दौरान अधेड़ ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उसका एंटीजेन टेस्ट करवाया गया तो वह पॉजिटिव निकला। दोनों ही मामलों में मृतकों के शव को सुरक्षित रखते हुए प्रशासनिक अफसरों की देखरेख में अंतिम संस्कार करवाया गया है।

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