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स्वागत से सबक:पुलिस के रोकते ही 3 सवारी बाइक चालक करने लगे बहाने] पुलिस बाेली- कार्रवाई नहीं, स्वागत करेंगे

कांकेर7 घंटे पहले
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यातायात माह के दौरान पुलिस लोगों को यातायात नियमों का पालन करने जागरूक कर रही है। रविवार को एसी ही मुहिम चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ हार पहना स्वागत किया तथा नंबर प्लेट में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया। सुबह से ही पुलिस ने थाना के सामने मुहिम छेड़ कार्रवाई शुरू की। शहर का एक युवक बाइक में तीन सवारी बैठा थाना के पास पहुंचा।

पुलिस ने उसे रोका। पुलिस के रोकते ही वह तरह तरह बहाने बनाने लगा। पुलिस ने कहा उसे कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि उसका स्वागत करने रोका गया है। पुलिस ने उसे हार पहनाया और ताली बजाकर स्वागत किया। इसके बाद उसे समझाया गया यातायात नियमों का उल्लंघन करना उसके लिए ही नुकसान दायक है।

मेरा वोट मोदी को और आपका?

एक बाइक की नंबर प्लेट पर मेरा वोट मोदी को और आपका? लिखा था। उसे भी रोक नंबर प्लेट को पोत नंबर लिख बताया यह प्रचार सामग्री नहीं नंबर प्लेट है। यहां अन्य कुछ भी लिखवाना गैर कानूनी है। 70 बाइक व 3 कार के नंबर प्लेट में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया।

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