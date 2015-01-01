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कोरोना:36 नए केस, बाबू व एक कारोबारी सपरिवार पॉजिटिव

कांकेरएक घंटा पहले
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शुक्रवार को जिले में 36 नए पॉजिटिव केस मिले। जिले में एक बार फिर पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढऩे लगी है। शुक्रवार को मिले मरीजों में कलेक्टोरेट का एक कर्मचारी अपने पूरे परिवार समेत पॉजिटिव पाया गया है। विदित हो इसके दो दिन पूर्व जिला पंचायत में एडिशनल सीईओ व एक महिला कर्मचारी पॉजिटिव पाई गई थी। अब कलेक्टोरेट व जिला कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक बार फिर वहां इसके संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। एक कारोबारी भी परिवार सहित पॉजिटिव मिला। जिले में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढऩे लगी है। 20 नवंबर को मिले कुल 36 मरीजों के साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से दो सौ से पार हो गई। जबकि यह पिछले सप्ताह इससे कम थी। अंतागढ़ में दूसरे दिन भी एक भी मरीज नहीं मिलने से वहां के लोगों को राहत मिली है। शुक्रवार को कांकेर विकासखंड में सबसे अधिक 11 पॉजिटिव मिले हैं। इसमें कांकेर के अलबेलापारा निवासी व कलेक्ट्रेट के बड़े बाबू को परिवार समेत पॉजिटिव पाया गया है। बाबू के परिवार में कुल चार सदस्यों को पॉजिटिव पाया गया है। परिवार कहां से कोरोना संक्रमित हुआ है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं भानुप्रतापपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का व्यापारी भी परिवार समेत पॉजिटिव पाया गया है। नयापारा निवासी व्यापारी की दुकान मेन रोड बस स्टेंड के निकट है। परिवार में व्यापारी समेत कुल 5 लोग पाजिटिव हैं। इसमें तीन महिलाएं हैं। आशंका है परिवार के लोग दुकान में आने वाले किसी पाजिटिव ग्राहक के संपर्क में आकर संक्रमित हो गए हैं।

  • 5266 - कुल पॉजिटिव
  • 203 - कुल एक्टिव
  • कुल मौत - 53
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