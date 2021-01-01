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धान खरीदी की तारीख खत्म:37 लाख क्विंटल धान खरीदा जाना था, लक्ष्य रखा 29 लाख क्विंटल, 7 हजार किसान बचे

कांकेर2 घंटे पहले
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कांकेर। छोटे बेठिया खरीदी केंद्र जहां हुई जिले में सर्वाधिक धान खरीदी। - Dainik Bhaskar
कांकेर। छोटे बेठिया खरीदी केंद्र जहां हुई जिले में सर्वाधिक धान खरीदी।
  • धान खरीदी की योजना बनाते समय ही क्या तय कर लिया था कि सभी का धान नहीं खरीदेंगे!
  • लक्ष्य कम रखने से जिले के 6 हजार 834 किसान धान बेचने से रह गए वंचित

इस वर्ष धान खरीदी की तारीख तो खत्म हो गई लेकिन इसे लेकर अब तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल पंजीकृत किसान, उनका रकबा व लक्ष्य को लेकर है। जिले में जितने किसानों का पंजीयन हुआ था उनके रकबे के अनुसार जिले में कुल 37.85 क्विंटल धान की पैदावार होती है।

जबकि सरकार ने जिले में धान खरीदी का लक्ष्य उससे 22 प्रतिशत कम यानी मात्र 29.32 लाख क्विंटल रखा था। यानी धान खरीदी की योजना बनाते समय ही तय था कि कांकेर जिले के लगभग 7 हजार किसानों का धान नहीं खरीदा जाना है। अब लक्ष्य से मात्र एक फीसदी ज्यादा धान खरीदी कर विभाग व सरकार अपनी पीठ थपाथपा रहे हैं।

जितने किसानों ने धान बेचा है उनके रकबे व सरकार के ही नियमानुसार आठ लाख क्विंटल धान और खरीदा जाना था। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी करने जिले में कुल 81 हजार 830 किसानों का पंजीयन हुआ। धान बेचने वाले किसानों का कुल रकबा 2 लाख 52 हजार 334 एकड़ बताया गया।

नियमानुसार प्रत्येक एकड़ पीछे 15 क्विंटल धान खरीदना था

धान खरीदी के लिए सरकार के ही बनाए नियमानुसार प्रत्येक एकड़ पीछे 15 क्विंटल धान खरीदी की जानी है। एक एकड़ में औसत 15 क्विंटल धान उपज होना सरकार मानती है जबकि हकीकत में प्रति एकड़ धान फसल अधिक होती है। पखांजूर क्षेत्र में तो किसान प्रति एकड़ सरकारी मानकों से दुगनी फसल लेते हैं। सरकारी गाइडलाइन को ही माने तो जिले में पंजीकृत किसानों की जमीन का जोड़ करने पर 37 लाख 85 हजार 10 क्विंटल धान खरीदा जाना था।

यानी सरकार का धान खरीदी लक्ष्य 37.85 लाख क्विंटल होना था। सरकार ने कुल रकबे में पैदावार से 8.53 लाख क्विंटल कम 29.32 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा। कुल पंजीकृत 81 हजार 830 में से मात्र 74 हजार 996 किसानों का ही धान खरीद लक्ष्य पूरा कर लिया गया और 6 हजार 834 किसान धान बेचने से वंचित रह गए।

इस बार जिले में हर दिन 162 किसान धान बेचने से चूके

शासन के नियमानुसार जिले में 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक कुल 42 दिन धान खरीदी की गई। पंजीकृत किसानों की संख्यानुसार जिले में प्रतिदिन औसतन 1948 किसानों का धान खरीदा जाना था। लेकिन खरीदी औसतन 1785 किसानों से की गई। अंतिम दिन भी खरीदी के लिए 1654 किसानों के ही टोकन काटे गए। औसतन प्रतिदिन 162 किसानों के धान की खरीदी नहीं हुई और 6834 किसान धान बेचने से चूक गए।

छोटेबेठिया में सबसे ज्यादा तो मर्दापोटी में सबसे कम खरीदी

जिले में कुल 125 खरीदी केंद्रों में सबसे ज्यादा धुर नक्सल प्रभावित खरीदी केंद्र छोटे बेठिया में 56 हजार 623 क्विंटल धान खरीदी की गई। सबसे कम कांकेर समिति के मर्दापोटी केंद्र में 2 हजार 12 क्विंटल धान खरीदी की गई। बैंक ब्रांच की बात करें तो सबसे ज्यादा भानुप्रतापपुर में 4.84 लाख क्विंटल तथा सबसे कम अंतागढ़ में 2.18 लाख क्विंटल धान खरीदी की गई।

  • 81830 पंजीकृत किसान
  • 74996 धान बेचने वाले किसान
  • 29.32 लाख क्विंटल खरीदी का लक्ष्य
  • 102116 हेक्टे. पंजीकृत किसानों का रकबा
  • 80140 हेक्टे. धान बेचने वालों रकबा
  • 29.65 लाख क्विंटल धान खरीदा गया
  • 11.56 लाख क्विं. परिवहन
  • 18 लाख क्विं. धान केंद्रों में पड़ा है
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