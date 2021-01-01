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युवा शक्ति:एनएसएस ब्लू ब्रिगेड के 40 युवाओं ने छात्रों को पढ़ाया, यूनिसेफ करेगा सम्मान

कांकेर7 घंटे पहले
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कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाते एनएसएस ब्लू ब्रिगेड के स्वयंसेवक। - Dainik Bhaskar
कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाते एनएसएस ब्लू ब्रिगेड के स्वयंसेवक।
  • कोरोना संक्रमण काल के मुश्किल समय में जिले के पटौद, भानपुरी और धनेलीकन्हार के स्वयंसेवकों ने अपने से छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाया

कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्कूलें नहीं लगने से छात्रों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे मुश्किल समय में एनएसएस ब्लू ब्रिगेड के 40 स्वयंसेवकों ने छात्रों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। स्वयं सेवक अपने गांवों में ही छात्रों को निशुल्क पढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में उल्लेखनीय कार्य करने वाले इन 40 स्वयंसेवकों को यूनिसेफ द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

ग्राम भानपुरी बीएससी सेकेंड वर्ष के छात्र गोविंद सिन्हा ने प्राथमिक से लेकर 11 वीं तक के छात्रों को पढ़ाया। सुबह 7 से 8 बजे तक प्राथमिक, मिडिल के बच्चों तथा सुबह 9 से 11 बजे तक 10 व 11वीं के छात्रों को पढ़ाया क्योंकि शिक्षा महादान है। ग्राम पटौद की दिव्या भारती नेताम 12 वीं कक्षा की गणित संकाय की छात्रा है। दिव्या ने स्वयं पढ़ने के साथ गांव के छात्रों को भी पढ़ाने का काम किया।

गांव के प्राथमिक व मिडिल के 15 छात्रों को अक्टूबर माह से पढ़ा रही हैं। दिव्य पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती है। कोरोना काल में लोगो को जागरूक करने गांव की दीवारों में नारा लेखन भी किया। आगे भी गांव के बच्चों को इसी तरह से मार्गदर्शन देती रहेगी। ग्राम धनेलीकन्हार की बीए प्रथम वर्ष की रीना सिवाना ने अपने घर में दो बच्चो को पढ़ाया।

ग्राम चनार में एनएसएस के 13 छात्रों ने पढ़ाया

चनार में एनएसएस से जुड़े 13 छात्रों ने अपने जूनियर गांव के प्राथमिक से मिडिल तक के 40 बच्चों को पढ़ाने का काम किया। सभी एनएसएस के छात्र 11 व 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। अविनाश कावड़े, मोक्षम नेताम, कल्पना नेताम, सौरभ मंडावी, जानसन कावड़े, काजल सलाम, रमेश कावड़े, दामनि ने बच्चों को कोरोना में नियमित रूप से पढ़ाया।

शिक्षा पर काम करने वाले 40 को मिलेगा प्रमाण पत्र

इन 6 विषयों पर कांकेर जिले के 350 राष्ट्रीय सेवा योजना के ब्लू ब्रिगेड ने काम किया। इसमें 40 छात्रों ने शिक्षा पर काम किया। इन 6 विषयों पर काम करने वाले सभी एनएसएस के ब्लू ब्रिगेड को प्रमाण पत्र यूनिसेफ द्वारा दिया जाएगा। साथ ही जिन्होंने अच्छा काम किया है उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।

स्वयंसेवकों ने किया उल्लेखनीय कार्य : डॉ. पटेल

बस्तर विश्व विद्यालय एनएसएस समन्वयक डॉ. डीएल पटेल ने कहा एनएसएस ब्लू ब्रिगेड के 40 स्वयंसेवकों ने स्कूली बच्चो को कोरोना काल में पढ़ाकर महत्वपूर्ण काम किया है। यह प्रशंसनीय है। इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करना था काम

  • गर्भवती माताओं को प्रसव के लिए अस्पताल जाने प्रेरित करना, नियमित टीका लगवाना।
  • 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चो का टीकाकरण।
  • 14 वर्ष तक किशोरों का आयरन युक्त पौष्टिक एसिड टेबलेट सेवन करने जागरूक करना
  • बच्चो को गुड टच, बैड टच की जानकारी देते जागरूक।
  • कोरोनाकाल में शिक्षा को लेकर विशेष काम करना।
  • जिले में स्वच्छता को लेकर काम करना।
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