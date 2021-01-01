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सख्ती:16 अवैध भट्ठों से 3 लाख लाल ईंटें जब्त निर्माण स्थल पर मिलीं तो होगी कार्रवाई

कांकेर4 घंटे पहले
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  • अब तक टीम केवल भट्ठों में ही पहुंच लाल ईंटों के खिलाफ करती थी कार्रवाई

प्रतिबंध के बावजूद जिले में लाल ईंट का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने कलेक्टर ने राजस्व व माइनिंग की संयुक्त टीम बना कार्रवाई के लिए भेजी। टीम ने जिला मुख्यालय के आसपास चल रहे अवैध भट्ठों व रेत खदानों में दबिश दी। हाटकोंगेरा में स्वसहायता समूह के नाम से ही अवैध लाल ईट भट्‌टा लगाया गया था। टीम ने 16 अवैध लाल ईट भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई करते कुल तीन लाख ईंटें जब्त की। बुधवार को टीम ग्राम पंचायत हाटकोंगेरा पहुंची। गांव से काफी दूर जंगल में भट्‌टा की सूचना मिली। टीम 2 किमी दूर पैदल चल वहां पहुंची तो 50 हजार ईंटें यहां मिली। पहले तो लोगों इसे गौतम जैन का बताया। जांच में पता चला भट्‌टा उसकी पत्नी अहिल्या जैन के नाम है। अहिल्या जैन ने बताया वह महिला स्वसहायता से जुड़ी हैं।

दसपुर में दस लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई
दसपुर अवैध लाल ईट भट्ठों का सबसे बड़ा गढ़ है। यहां टीम ने दबिश देकर महेश साहू, नरेश साहू, देवलाल साहू, गंगाधर निषाद, मनीष ठाकुर, पुन्हेर मरकाम, नंदू साहू, सुखलाल सलाम, लोकेश निषाद व एक अन्य के खिलाफ कार्रवाई की।

सरंगपाल, कन्हनपुरी अमोड़ा में भी कार्रवाई
सरंगपाल में पिंटू देवांगन से 20 हजार, नरेश देवांगन से 15 हजार, गैंदराम यादव से 17 हजार, अमोड़ा में विजय नाहटा से 35 हजार, कन्हनपुरी में हेमप्रभा कटबेर से 16 हजार लाल ईंटें जब्त की गई। साथ ही बागोडार, सुभिया मुड़पार भी टीम पहुंची।

अब निर्माण स्थल में भी लाल ईंटें होगी जब्त
जानकारी के अनुसार अचानक एक्शन मोड में आई टीम अब शहर व आसपास के गांव में डंप किए गए लाल ईंटो की भी जांच करेगी। शहर में ही बड़े पैमाने पर लाल ईंटो की सप्लाई हो रही है। अबतक भट्‌टे में ही टीम पहुंच कार्रवाई करती थी लेकिन अब निर्माण स्थल में भी अगर लाल ईंटें मिली तो टीम मौके पर पहुंच कार्रवाई करेगी।

समझिए, एेसे चलता है लाल ईंट का पूरा करोबार
शहर के आसपास दो सौ से ज्यादा छोटे बड़े लाल ईट भट्‌टे हैं। सभी भट्‌टे स्वयं का घर बनाने के नाम लगाए गए हैं। इस नियम के आड़ में ईट बनाकर बेची जाती है। आसपास में ऐसे किसानों की तलाश की जाती है जिसका खेत खाली पड़ा है। वहां दलाल व धंधे से जुड़े लोग कमीशन देकर उसके नाम से ईंट निर्माण कराते हैं। रात में भट्‌टे से निर्माण स्थल तक ईट पहुंचाई जाती है।

जारी रहेगी कार्रवाई : जिला खनिज अधिकारी प्रमोद नायक ने कहा टीम द्वारा कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। बुधवार को एक दर्जन से अधिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

अब डंप ईट की भी होगी जांच : तहसीलदार मनेाज मरकाम ने कहा अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे लाल ईट पर कार्रवाई की गई है। जगह जगह डंप लाल ईट की भी जांच की जाएगी।

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