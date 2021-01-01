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पावन अवसर:अहिंसा यात्रा आज पहुंचेगी कांकेर, प्रवचन-धर्मचर्चा के बाद साधु-संतों का नगर भ्रमण

कांकेर4 घंटे पहले
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  • मुरवेंड के स्कूल भवन में बुधवार को आचार्य महाश्रमण और उनके साथ चल रहे साधु संत ठहरे, वहां गांव के लोगों व कांकेर से पहुंचे समाजजनों ने उनका स्वागत किया

आचार्य महाश्रमण की की अहिंसा यात्रा कांकेर शहर से मात्र 17 किमी पहले मुरवेंड पहुंच चुकी है। मुरवेंड के स्कूल भवन में आचार्य जी तथा उनके साथ चल रहे साधु संत विश्राम कर रहे हैं। मुरवेंड पहुंचने पर गांव के लोगों तथा कांकेर से पहुंचे जैन समाज के लोगों ने आचार्य जी का स्वागत किया। आचार्य जी आज 4 फरवरी को सुबह 6 बजे मुरवेंड से पदयात्रा शुरू करेंगे तथा सुबह 10 बजे तक कांकेर के सिंगारभांट स्थित बाफना लान पहुंचेंगे। बाफना लान में आचार्य जी के कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारियां चल रही है।

5 फरवरी को लखनपुरी जाएंगे
4 फरवरी को बाफना लान में सुबह 10 बजे आचार्य जी का अभिनंदन होगा। इसके बाद उनका प्रवचन होगा। दोपहर को धर्म चर्चा का भी आयोजन होगा। इसके बाद आचार्य जी तथा उनके साथ पहुंचे साधु संत कांकेर शहर भ्रमण में निकलेंगे। उनके साथ शहर के जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में नगर भ्रमण करेंगे। अगले दिन 5 फरवरी को सुबह 6.50 बजे यहां से लखनपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे।

पांचों साध्वियां जैन मंदिर से रवाना
इससे पहले एक फरवरी को जगदलपुर से चातुर्मास कर लौट रही जैन समाज की पांच साध्वियां कांकेर पहुंची थी। यहां जैन मंदिर में उन्होंने दो दिनों तक विश्राम किया। बुधवार को पांचों साध्वियां जैन मंदिर से गंतव्य के लिए रवाना हो गईं।

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