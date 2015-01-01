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अंतिम तिथि से पहले करें:प्री-पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 30 तक

कांकेर4 घंटे पहले
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम- मीन्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 30 नवंबर तक मंगाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी से संबंधित विद्यार्थियों को अवसर दिया गया है। उपरोक्त छात्रवृत्तियों के लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है।

छात्रों द्वारा नवीन छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को संशोधित करते हुए अब 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है। इस संबंध में जिला स्तर पर विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय कांकेर में संपर्क करें तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट में छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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