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करें आवेदन:रेडी-टू-ईट आवेदन के लिए दावा आपत्ति 7 तक

कांकेर7 घंटे पहले
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महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिले के बाल विकास परियोजना अंतागढ़ के पर्यवेक्षक सेक्टर आमाबेड़ा एवं तुमसनार में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी-टू-ईट फूड उत्पादन, वितरण के लिए इच्छुक महिला स्व सहायता समूहों से आयुक्त जन संपर्क रायपुर के माध्यम से आवेदन मंगाया गया था।

प्राप्त आवेदन पत्रों का तुलनात्मक पत्रक अंतिम वरियता सूची तैयार की गई है। यदि किसी महिला स्व सहायता समूह को अनंतिम वरीयता सूची में किसी प्रकार की दावा, आपत्ति है, तो वे 7 फरवरी को कार्यालयीन तक पूर्ण साक्ष्य के साथ अपना दावा, आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

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