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निरीक्षण:बाइपास निर्माण का काम जल्द शुरू करने कलेक्टर चंदन ने दिए निर्देश

कांकेर2 घंटे पहले
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  • कलेक्टर ने निर्माणाधीन बाइपास रोड का दूसरी बार किया निरीक्षण

जिला मुख्यालय कांकेर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में निर्माणाधीन बाईपास के शेष निर्माण कार्यों को अविलंब शुरू करने के लिए कलेक्टर चंदन कुमार ने सड़क निर्माण के लिए अनुबंधित ठेकेदार मेसर्स श्रीराम ईपीसी के जनरल मैनेजर भास्कर राव एवं अभिषेक सिंह को कहा है। कलेक्टर ने सप्ताहभर में दूसरी बार राष्ट्रीय राजमार्ग के बाइपास का निरीक्षण किया। उनके द्वारा 13 नवंबर को बाइपास का निरीक्षण किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने पुन: निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम कांकेर उमाशंकर बंदे, राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुविभागीय अधिकारी संतोष नेताम और मेसर्स श्रीराम ईपीसी के जनरल मैनेजर एवं अथार्रिटी इंजीनियर ब्लूम कंपनी के अधिकारियों के साथ माकड़ी के पास चिनार नदी से लेकर दूध नदी तक निरीक्षण कर बाइपास निर्माण का जायजा लिया। दिसम्बर माह के अंत तक जीएसबी कार्य को पूरा करने एवं दूध नदी में पुल निर्माण का कार्य शुरू करने कहा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के ट्रैफिक को डायवर्ट करने के लिए आगामी दो से तीन सप्ताह के भीतर डायर्वसन एवं अन्य कार्यों में सुधार करने कहा।

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