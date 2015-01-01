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32 नए कोरोना संक्रमित:पूर्व विधायक की बेटी पाॅजिटिव व्यापारी व वकील का परिवार भी चपेट में

कांकेर4 घंटे पहले
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जिले में लगातार कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या घटती जा रही है। शनिवार को 32 नए पॉजीटिव की पहचान हुई। जबकि शनिवार की स्थिति में जिले में एक्टिव पॉजीटिव मरीजों की संख्या घटकर 273 रह गई थी। लेकिन कांकेर शहर में मरीजों की संख्या में अपेक्षाकृत कम नहीं हो रही है। शनिवार को शहर में मिले 8 पॉजीटिव मरीज में एक बार फिर व्यापारी व वकील के परिवार के लोग हैं। शनिवार को जिले के एक पूर्व विधायक की पुत्री भी पॉजीटिव पाई गई है।

शहर के मध्य स्थित एक बर्तन व किचन सामानों के विक्रेता व्यापारी को पॉजीटिव पाया गया है। उक्त व्यापारी के दुकान में भारी भीड़ रहती है। वर्तमान में त्योहार के सीजन के चलते उसके दुकान में भीड़ हुई थी। बर्तन व्यापारी के संपर्क में कितने लोग आए हैं इसकी जांच की जा रही है। जो प्रायमरी कांटेक्ट में आए हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी।

तीन दिन पूर्व व्यापारी के परिवार में एक महिला भी पॉजीटिव पाई गई थी। दूसरी ओर शहर के एक वकील के परिवार में शनिवार को चार लोग पॉजीटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले इसी परिवार में और भी लोग पॉजीटिव पाए गए थे। इधर जिले के एक पूर्व विधायक की शिक्षक पुत्री भी पॉजीटिव पाई गई है।

नरहरपुर थाना में फिर दो जवान पॉजीटिव

नरहरपुर थाना में शनिवार को फिर दो जवानों को पॉजीटिव पाया गया है। पिछले एक सप्ताह में अबतक कुल पांच जवान पॉजीटिव पाए जा चुके हैं। पूर्व में पॉजीटिव पाए गए जवान के बाद शनिवार को थाना के अन्य पूरे स्टाफ की जांच की गई। इसमें एक प्रधान आरक्षक व एक महिला आरक्षक को पॉजीटिव पाया गया।

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