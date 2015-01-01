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कार्रवाई:खाद्य टीम की दबिश, घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते दो को पकड़ा गया

कांकेर4 घंटे पहले
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कांकेर। चारामा के होटलों में जांच पड़ताल करती खाद्य सुरक्षा की टीम।

त्योहारी सीजन आते ही खाद्य सुरक्षा टीम पिछले तीन दिनों से जिले के होटलों व दुकानों ताबड़तोड़ दबिश देकर कार्रवाई कर रही है। शनिवार को चारामा में कई जगह दबिश दी गई तथा तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें दो लोग होटल में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे। शुक्रवार को भानुप्रतापपुर में कार्रवाई की गई थी। टीम के अनुसार वर्तमान में लगातार कार्रवाई का कारण इस दौरान बड़ी मात्रा में मिलावटी समान बेचा जाता है। इसकी जांच कर सही सामान उपभोक्ताओं तक पहुंचना है।

शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ उनकी टीम चारामा के कई जगहों पर दबिश देकर सामानों की जांच पड़ताल की। चारामा के दुर्गेश रेस्टारेंट एवं स्वीट्स से जांच के लिए बर्फी के नमूने लिए गए। इसके अलावा जांच पड़ताल में पता चला इस होटल में घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां से 3 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए।

साथ ही होटल में साफ सफाई नहीं होने के कारण 5 सौ रुपए का जुर्माना भी किया गया। इसी कड़ी में सुरेश होटल में एक घरेलू सिलेंडर जब्त किया गया। यहां भी गंदगी फैली होने के कारण पांच सौ रुपए का जुर्माना किया गया। प्रमिला होटल में मिठाइयों में उसके निर्माण व एक्सपायरी की तिथी का उल्लेख तो किया गया था।

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