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क्राइम:महिला से पति, सास और देवर ने की मारपीट

कांकेर7 घंटे पहले
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भानुप्रतापपुर थानांतर्गत ग्राम संबलपुर में महिला के साथ उसके पति, सास व देवर ने मारपीट किया। संबलपुर की पूर्णिमा भवर (33) ने अपने पति चंद्रशेखर सास कुमारी बाई व देवर सियाराम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है कि 27 जनवरी को उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट किया गया है।

लिखित शिकायत पर पुलिस ने पति, सास व देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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