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टीकाकरण:4 केंद्रों में 511 स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया कोविड टीका

दुर्गूकोंदल4 घंटे पहले
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दुर्गूकोंदल ब्लॉक में कोरोना के बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने की शुरुआत बुधवार से की गई। पहले दिन ही ब्लॉक के चार केंद्रों में 511 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गूकोंदल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोडे, कोडेकुसे, दमकसा में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। बीएमओ डॉ. मनोज किशोरे ने बताया प्रदेश में 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। टीकाकरण से पहले दिन को यादगार बनाने के लिए पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। पहले दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गूकोंदल में 369, कोडेकुसे में 50, दमकसा में 48, कोडे में 44 लोगों को टीका लगाया गया। टीका लगवाने वालों में किसी को कोई परेशानी नहीं देखने को मिली है।

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