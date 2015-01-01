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कार्रवाई:नक्सलियों ने स्टील ड्रम में छिपाया था प्रिंटर, पुलिस टीम ने किया जब्त

कांकेर4 घंटे पहले
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आमाबेड़ा इलाके में नक्सलियों द्वारा जंगल में एक ड्रम में कंप्यूटर का प्रिंटर छिपा कर रखा गया था। जिसे गश्त में निकली पुलिस टीम ने बरामद किया। इलाके में और भी सामान होने की खबर थी। आसपास पूरे इलाके की तलाशी ली गई। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। पुलिस उक्त सामानों को जब्त कर थाना ले आई।

आपरेशन बलसाम के तहत आमाबेड़ा से डीआरजी व पुलिस की संयुक्त टीम आमाबेड़ा थाना के गांव ग्राम अर्रा, तमोरा, कोतकोड़ो इलाके में 7 नवंबर शनिवार को नक्सली गश्त में रवाना हुई थी। गश्त के दौरान सूचना मिली की इलाके में नक्सलियों ने कुछ छिपा कर रखा है।

इसके अधार पर टीम बारीकी से जांच करते हुए ग्राम कोतकोड़ो जंगल पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा स्टील ड्रम में छुपाकर रखे एक नग कंप्यूटर प्रिंटर, एक बंडल बिजली वायर, पेंट डिब्बा व अन्य सामग्री बरामद की। मामले में थाना आमाबेड़ा में कानूनी कार्यवाही की जा रही है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जिले के सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सल के कोर इलाकों में अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

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