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गढि़या से देखें रात की खूबसूरती:12 डिग्री पहुंचा रात का पारा और बढ़ सकती है ठंड

कांकेर4 घंटे पहले
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मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। अासमान साफ होते ही एक बार फिर से ठंड का असर बढ़ गया है। वर्तमान में शहर का न्यूनतम पारा गिरकर 12 डिग्री तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि अगले दस दिनों तक ठंड का असर बना रहेगा तथा पारा 10 डिग्री से 14 डिग्री के आसपास रहेगा। शहर में इन दिनों जब आसमान साफ हुआ तो भास्कर के लिए फोटोग्राफर विकास गुप्ता ने शहर से लगे गढ़िया पहाड़ से लगातार फैलते कांकेर शहर की जगमगाती फोटो ली। बता दें कि गढ़िया पहाड़ कों इन दिनों संवारने का काम चल रहा है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झंडा शिखर पर बनाए गए व्यू पाइंट से यह तस्वीर ली गई है।

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