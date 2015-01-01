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राहत:अब बेलगाल से पीवी-89 सड़क पर बनने लगी पुलिया

बडग़ांव4 घंटे पहले
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बड़गांव। भास्कर में खबर प्रकाशन के बाद शुरू हुआ पुल निर्माण का कार्य।
  • पीएम ग्राम सड़क योजना की सड़क पर एप्रोच रोड बरसात में बह गई थी, कोयलीबेड़ा का है मामला

कोयलीबेड़ा ब्लाक अंतर्गत बेलगाल से पीवी 89 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी 3 किमी सड़क के बीच एप्रोच मार्ग बरसात में बह गया था। इसके चलते ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को भास्कर ने 25 सितंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता धनंजय देवांगन ने इसे गंभीरता से लिया और ग्रामीणों का आश्वस्त किया था कि जैसे ही बरसात खत्म होगी बह गए एप्रोच को सुधरवाया जाएगा और नई पुल का निर्माण किया जाएगा। भास्कर की खबर का असर हुआ और खबर प्रकाशन के एक महीने बाद बहे हुए एप्रोच की जगह नई पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

इसको लेकर ग्रामीणों में खुशी है। ग्रामीणों ने बताया कि भास्कर ने हमारी समस्या को उठाया और आज इस मार्ग पर पुल बनने का काम शुरू हो गया है। अब हमें आवागमन के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

एप्रोच की जगह पुल निर्माण कराया जा रहा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भानुप्रतापपुर के कार्यपालन अभियंता धनंजय देवांगन ने कहा बरसात की वजह से बेलगाल से पीवी 89 मार्ग का एप्रोच कट जाने से ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। बरसात खत्म होते ही कटे हुए एप्रोच की जगह पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। अब ग्रामीणों को दिक्कत नहीं होगी।

फेक्ट फाइल

सड़क का नाम - बेलगाल से पीवी 89 चौड़ाई- 3 मीटर

लंबाई- 3 किमी

लागत-एक करोड़ बीस लाख

ठेका लेने वाली कंपनी -शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी धमतरी

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