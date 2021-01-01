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40 रिक्त पदों के लिए आवेदन:जिले में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 4 फरवरी को

कांकेर7 घंटे पहले
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जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 4 फरवरी को सुबह 11 से 4 बजे तक किया जाएगा।

इसमें रिलेशनशिप ऑफिसर के 40 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए 12 उत्तीर्ण आवेदक उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं।

सय्यद शेर अली आगा के नाम आम लंगर 2 को

औलिया माजुबे कामिल सय्यद शेर अली आगा बंजारी चौक वाले बाबा के नाम पर ताजदारे शाहे शिमना कमेटी कांकेर द्वारा 2 फरवरी को आम लंगर का आयोजन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद व उपाध्यक्ष अशरफ हनफी ने बताया कि आयोजन दोपहर में जोहर के नमाज के बाद से मेमन जमात खाना संजय नगर में शुरू होगा।

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