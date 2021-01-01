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निरीक्षण:एसपी ने नक्सली हमले की जगह का किया मुआयना

कांकेर7 घंटे पहले
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शनिवार को परतापपुर थाना के सलिहापारा में हुए नक्सली हमले की जांच करने एसपी कांकेर एमआर अहिरे घटनास्थल पहुंचे तथा मौके का मुआयना किया। एसपी के साथ पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एसपी ने यहां घटना के संबंध में पूछताछ की। इसके साथ ही अन्य जवानों को सुरक्षा के लिए सतर्क रहने कहा।

इधर जवान सुकालु राम दुग्गा की हत्या के मामले में परतापपुर थाना में 5 अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ हत्या व हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। परतापपुर थाना में शहीद जवान के भाई चैन सिहं दुग्गा ने शिकायत दर्ज करते बताया उसका छोटा भाई पुलिस भर्ती में जगदलपुर जाने व पैसा नहीं होने की सूचना करकाघाट में तैनात अपने बड़े भाई सुकालु राम को दिया था।

जवान ने सरकारी काम से परतापपुर आने की जानकारी देते वहीं आने कहा जहां उसे वह पैसा देता। परतापुर में तीनों भाई बाजार पहुंचे। सब्जी खरीदने के दौरान अचानक एक व्यक्ति जवान के पास आया और उसके कनपटी में बंदूक टिका गोली चला दिया। पुलिस इस मामले में पांच अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302, 307, 395 आईपीसी, 25, 27 आर्म्स एक्ट समेत कुल अलग अलग 14 धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

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