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बाहर से लाकर फेंकने की आशंका:टुकड़ों में फेंकी युवती की लाश, कमर से घुटने तक का हिस्सा मिला; सिर, हाथ, छाती और पैर गायब

कांकेर/भानुप्रतापपुरएक घंटा पहले
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इस तरह लाश के टुकड़े फेंके गए हैं, जिन्हें पुलिस ने इकट्‌ठा किया।
  • चार दिन से पेवारी में लाश मिलने की अफवाह शनिवार को सच साबित हुई

पिछले चार दिन से पेवारी इलाके में युवती की लाश मिलने की अफवाह अंतत: शनिवार को सच साबित हो गई। भानुप्रतापपुर थाना के पेवारी के निकट सड़क से आधा किमी अंदर खेत में युवती की लाश के नाम पर गुप्तांग समेत कमर से लेकर घुटने तक का नग्न हिस्सा मिला है। शरीर के अन्य सभी हिस्से गायब है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। महानगरों की तर्ज पर जिस तरीके से युवती की निर्मम हत्या कर लाश को टुकड़ों में फेंका गया है।

इससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना स्थल को देखने से स्पष्ट है कि लाश को बाहर से लाकर यहां शिफ्ट किया गया है। भानुप्रतापपुर से 15 किमी दूर अंतागढ़ मार्ग में पेवारी व किनारी के बीच एस मोड़ पुलिया के पास शनिवार को युवती की लाश देखने की सूचना पुलिस को दी गई। किसान रोहित जब पुल के निकट अपने खेत में मवेशी चराने गया तो उसने दोपहर में युवती के कमर से घुटने तक का हिस्सा पड़ा हुआ देखा।

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक किमी के दायरे में अन्य हिस्सों की तलाश की। लेकिन युवती के शरीर के उक्त हिस्से अलावा कोई और हिस्सा वहां नहीं मिला। युवती का सिर, पैर, हाथ, छाती सभी गायब है। जहां शरीर का एक हिस्सा मिला है वहां से 6 सौ मीटर दूर स्टेट हाईवे में एक पुल है। जिसके नीचे एक चांवल की बोरी पड़ी है।

पहचान छिपाने के लिए टुकड़ों में फेंका

जिस तरीके से लाश को फेंका गया है उससे स्पष्ट है कि हत्यारा काफी शातिर है। जिसके चलते ही उसने युवती की हत्या करने के बाद लाश को किसी धारदार हथियार से उसके अलग अलग हिस्से किए हैं। पहचान छिपाने लाश के सभी हिस्सों को अलग अलग जगहों पर पैक कर फेंका गया है।

आशंका यह भी है कि अन्य हिस्से जिले से बाहर दूसरी जगह फेंकी गई होगी। ताकि आसपास फेंकने से पुलिस लाश को जोड़ उसकी पहचान न कर ले। साथ ही चेहरे के अलावा हाथ आदि में टेटू या गोदना होने से पहचान न हो जाए इसके लिए उसे पूरी तरह नष्ट करने की आशंका है।

पॉलीथिन को जगदलपुर फोरेंसिक लैब भेजा

पुल व बोरी में खून के निशान है। पुल के नीचे से बोरी को खींचने के भी निशान है। इस स्थान से 20 मीटर दूर झाड़ियों में दो पॉलीथिन मिले हैं। इसमें भी खून के निशान हैं। सूचना पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची। जिसके अनुसार लाश 4 से पांच दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस ने पॉलीथिन को जगदलपुर फोरेंसिक लैब भेजा है।

मनपसंद चावल दे सकता है हत्या का कोई सुराग

घटना स्थल से जो बोरी बरामद हुई है वह मनपसंद चावल की है। इसी में लाश को भर कर किसी वाहन से यहां तक लाश गया है। मन पसंद चावल भानुप्रतापपुर व कांकेर इलाके में नहीं चलता है। इसके अलावा इस मार्ग में पड़ने वाले नादगांव इलाके में मन पसंद चावल नहीं चलने की जानकारी मिली है। इससे साफ है कि यह लाश बाहर से ही यहां शिफ्ट की गई है।

चार दिन पहले एक किमी दूर लाश देखने की मिली थी खबर

पेवारी में 4 नवंबर बुधवार को एस मोड़ के झाड़ी में महिला की लाश देखने की जानकारी ग्रामीण ने कोटवार को और कोटवार ने बुधवार शाम पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की लेकिन वहां न तो लाश मिली और न ही बोरी। ग्रामीणों ने पेवारी के कोटवार को बताया था कि लाश बोरी में बंद है और साड़ी भी दिख रही है।

बोरी में ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति को मार कर भर दिया गया है। जांच के बाद पुलिस ने खबर को अफवाह बताया था। इसके अलावा जहां लाश की हिस्सा मिला है वहां से एक किमी दूर युवती के सीने का भाग देखने का ग्रामीणों ने दावा किया था।

युवती के डीएनए की होगी जांच

डॉ. एसएस नाग ने बताया लाश की उम्र व पहचान के लिए उसके डीएनए के जांच की जाएगी। इसके लिए लाश को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के लैब भेजा गया है। एसडीओपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने बताया मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। लाश के पहचान की कोशिश जारी है। अन्य हिस्से भी तलाश कर रहे हैं। निकट के थानों में इसकी सूचना दी गई है।

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