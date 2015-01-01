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कार्रवाई:मृत नक्सलियों के नाम से बने स्मारक को किया गया ध्वस्त

कांकेरएक घंटा पहले
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पुलिस द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ लगातार आपरेशन चला जंगलों की सर्चिंग की जा रही है। इसी सर्चिंग के दौरान आमाबेड़ा थाना के अति नक्सल संवेदनशील गांव खड़का में पुलिस ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया। विदित हो कि पिछले दो माह में आमाबेड़ा इलाके में पुलिस को लगातार सफलताएं मिली है। इसी इलाके में मुठभेड़ में एक नक्सली को मारने के साथ ही हथियार व तीन दिन पूर्व जंगल में छिपा कर रखे गए प्रिंटर व अन्य नक्सली सामान को जब्त किया था। आपरेशन बलसाम के तहत 10 नवंबर को आमाबेड़ा थाना से निरीक्षक भोजराज ध्रुव अपने साथ एसटीएफ व डीआरजी की संयुक्त टीम लेकर ग्राम बुधियारमारी, अड़ेगा, मुजालगोंदी, खड़कागांव, डुुवाल की ओर नक्सली सर्चिंग पर रवाना हुए थे।

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